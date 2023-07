Sondage : à quelles personnalités politiques les Français font-ils confiance pour régler la situation actuelle suite aux émeutes ?

Après l’explosion de tensions à la suite de la mort de Nahel, tué par un policier le 27 juin dernier, les Français sont peu optimistes quant à la capacité des politiques à régler le conflit social. Selon un sondage exclusif Opinionway pour CNEWS, Marine Le Pen serait toutefois la plus à même de trouver des solutions aux émeutes.

Les Français n’ont pas vraiment confiance en leurs représentants politiques pour trouver une issue à la crise sociale qui touche la France, depuis la mort de Nahel le 27 juin dernier, tué par un policier lors d’un refus d’obtempérer.

Un sondage exclusif OpinionWay pour CNEWS*, dévoilé ce jeudi 6 juillet, a présenté à un panel représentatif de la population française les personnalités politiques les plus connues, de Marine Le Pen à Sandrine Rousseau, et a demandé aux Français à qui ils feraient le plus confiance pour résoudre la crise. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Français ne sont pas très optimistes : la majorité (32%), a affirmé ne faire confiance à aucune des personnalités citées pour apaiser le climat social.

Marine Le Pen, la cheffe de file du Rassemblement national, arrive ensuite en première position : 27% des sondés estiment qu’elle serait à même de gérer la crise, et elle est même citée en première chez 16% des personnes interrogées. Vient ensuite son bras droit, Jordan Bardella, à qui 22% des Français feraient confiance pour régler la crise (et 9% le citent en premier). Enfin, Emmanuel Macron arrive à la troisième place du palmarès, 20% des Français approuvant son action pour sortir de cette situation tendue.

Parmi les 14 personnalités proposées dans le sondage, les cinq à qui les Français font le moins confiance sont Nicolas Dupont-Aignan (7%), Eric Ciotti (6%), Olivier Faure (4%), David Lisnard (3%) et Sandrine Rousseau (2%).

Les moins de 35 ans ont été 29% à penser que Marine Le Pen serait apte à sortir la France de cette impasse, 15% pour Emmanuel Macron, et 19% pour Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon. Les plus de 65 ans sont plutôt du côté de la majorité présidentielle, 27% faisant confiance à Emmanuel Macron, et 20% pour Gérald Darmanin, mais avec 24% pour Jordan Bardella et 23% pour Marine Le Pen, et seulement 6% pour Jean-Luc Mélenchon.

Après environ une semaine d'émeutes, la situation s’est calmée ces derniers jours, avec seulement 16 interpellations dans la nuit de mardi à mercredi. Auditionné hier au Sénat, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a fait état de 3.505 arrestations, dont 1.373 à Paris et en proche banlieue, depuis la mort de Nahel. Le plus jeune interpellé a «11 ans» et le plus âgé a «59 ans», a-t-il précisé.

* Sondage réalisé les 3 et 4 juillet 2023 sur un échantillon de 1.005 personnes, représentatif de la population française âgée de plus de 18 ans, interrogé par questionnaire autoadministré en ligne.