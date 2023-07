Notre-Dame de Paris : les premières fermes de charpente s'installent dans la cathédrale sous les yeux des badauds

La reconstruction de Notre-Dame de Paris se poursuit, et ce mardi 11 juillet, les premières fermes de charpentes sont arrivées par la Seine sur le chantier, sous les yeux des Parisiens et des touristes émerveillés.

Une arrivée spectaculaire sur les berges de la Seine aux pieds de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les travaux pour restaurer la vieille dame, considérablement abîmée par un violent incendie en avril 2019, se poursuivent avec la mise en place de trois fermes de charpentes qui supporteront la nouvelle flèche de la cathédrale.

La pose des fermes de charpente est une des étapes cruciales de la reconstruction de Notre-Dame de Paris, comme le précise à CNEWS, Montfort de Chaillé, charpentier et conducteur de travaux pour l’entreprise Degaine : «La ferme de charpente, c’est le triangle central de la charpente sur lequel va reposer toute la construction. C’est un moment très symbolique et très important, ils ont fini de consolider les murs de la cathédrale et ils commencent l’élévation.»

Un long parcours pour éviter toute mauvaise surprise le jour J. «La charpente a déjà été prémontée donc ils savent qu’elle fonctionne sur Notre-Dame, ils n’auront plus que les derniers travaux de finitions à faire pour terminer cette étape de la reconstruction», estime Montfort de Chaillé.

Une arrivée suivie par les Parisiens

Une étape importante qui s’est déroulée sous les yeux des Parisiens et des touristes rassemblés aux abords de la cathédrale pour l’évènement. Avec une arrivée par la voie des eaux pour des raisons écologiques, comme l’avance sur Twitter, l’adjoint à la maire de Paris, Pierre Rabadan.

«Les fermes de la charpente de Notre-Dame de Paris arrivaient ce matin par bateau sur la Seine. Le transport fluvial émet 5 fois moins d’émissions carbone que le routier. Une nécessité écologique majeure que nous continuerons de développer.»

Mais également une question de facilité, puisque transporter des morceaux de charpente aussi imposants dans les rues de Paris en travaux se serait avéré être un véritable parcours du combattant.

Ce choix de la voie fluviale s’explique également par une volonté de respecter les techniques d’origine pour ramener la vieille dame à la vie.

«C’est beau de voir qu’en 2023-2024, on est obligé de respecter les codes ancestraux de construction qui ont permis de construire Notre-Dame la première fois. Il y a une humilité de l’artisan face à la modernisation des méthodes de construction», a estimé Montfort de Chaillé.