Pédopornographie : un livre alerte sur les dangers de publier des photos d'enfants sur les réseaux sociaux

L’association L’Enfant Bleu souhaite sensibiliser les parents sur le danger de publier des photos de leurs bambins sur les réseaux sociaux. Elle publie un livre pour enfants à la double lecture, qui est distribué gratuitement tout au long de l'été.

Sur Instagram, Facebook ou TikTok... Les parents sont nombreux à poster des photos ou des vidéos de leurs progénitures sur les réseaux sociaux. Alors que les vacances d’été viennent de commencer, l’association L’Enfant Bleu publie un livre pour enfants afin de prévenir cette pratique, appelée «sharenting», qui peut avoir des conséquences désastreuses.

© Chloé Mencarelli

Imaginé par Havas Play, illustré par Chloé Mencarelli et édité gracieusement par Havas Édition, cet ouvrage narre l’histoire du doudou d’Emma. Celui-ci est tellement beau et mignon que la maman de la fillette ne peut s’empêcher de le photographier et de publier les clichés sur Internet. La photo du doudou va rapidement faire le tour du monde, et tomber entre les mains de «fans de doudous».

les forums pédopornographiques regorgent de photos issues des réseaux sociaux

Derrière ce récit en apparence enfantin, se cache un message «simple et pédagogique» destiné aux parents. Et si ce doudou était leur enfant ? «L’idéal serait de partager le moins possible leur image sur les réseaux, mais ils font partie intégrante de la vie des Français. Pourtant les dangers liés à Internet sont bien réels, même s’ils peuvent paraître loin de nous et que nous n’en avons pas toujours conscience», rappelle Laura Morin, directrice générale de l’association L’Enfant Bleu enfance maltraitée.

«En cette période de vacances scolaires, il nous semblait vraiment important de communiquer auprès des parents sur les risques du ‘sharenting’», renchérit Fabrice Plazolles, directeur de la création de Havas Play. Rappelons que la moitié des photos publiées sur les sites et forums pédopornographiques ont été prises par les parents eux-mêmes, et partagées innocemment en public sur leurs réseaux sociaux.

Quelles sont les 5 astuces pour éviter qu’une photo de votre enfant ne tombe entre de mauvaises mains ? pic.twitter.com/cyHAb4li1d — L'Enfant Bleu (@AssoEnfantBleu) July 12, 2023

Ce livre est distribué tout au long de l’été lors des départs en vacances, ainsi que sur les lieux de villégiature. Une vaste campagne d’affichage est également déployée dans le métro, les gares et les principales destinations touristiques, laquelle renvoie vers un e-book consultable sur les tablettes et les smartphones.

En mars dernier, à l’Assemblée nationale, les députés ont adopté à l’unanimité une proposition de loi visant à mieux protéger le droit à l'image des enfants face aux dérives de certains parents, qui ont tendance à les surexposer sur la Toile.