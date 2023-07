Sondage : 73% des Français estiment qu’il faut supprimer les aides sociales aux familles des émeutiers

Alors que la France a connu une semaine de violences après la mort de Nahel, tué par un policier lors d’un contrôle routier suivi par un refus d'obtempérer, 73% des Français sont favorables à la suppression des aides sociales pour les familles des émeutiers, selon un sondage de l’Institut CSA pour CNEWS.

Faut-il supprimer les aides sociales pour les familles des émeutiers ? C’est l’idée proposée par plusieurs élus, à l’image d’Éric Ciotti ou de Jordan Bardella, en réponse aux nombreux dégâts provoqués par les émeutiers après la mort de Nahel, tué par un policier après un refus d’obtempérer. Selon un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, les Français sont 73% à soutenir cette proposition.

© CNEWS

Dans le détail, peu de différences existent entre les hommes et les femmes puisqu’ils sont respectivement favorables à 74% et 72%. Si la mesure bénéficie également d’une adhésion globale de toutes les générations interrogées, une petite nuance se dégage pour les jeunes de 18 à 24 ans, qui soutiennent l’idée à «seulement» 68%, tandis que les 50-64 ans sont les plus favorables (79%).

La droite VALIDE, la gauche EST partagée

En revanche, du côté de la sensibilité politique des personnes interrogées, les résultats montrent d’importantes nuances. En effet, les sympathisants de gauche sont plutôt mitigés sur la question avec 50% d’avis favorables, tandis que les sympathisants de droite dans leur ensemble sont très convaincus par cette mesure, avec 91% d’avis favorables. Au centre, la majorité présidentielle (parti Renaissance) appuie largement cette idée, avec 81% de personnes interrogées favorables à une suppression.

Du côté de la gauche, les sympathisants d’Europe Écologie-Les Verts sont les moins séduits par l’idée de supprimer les aides sociales pour les familles des émeutiers (37%), tandis que les sympathisants du Parti socialiste ont, à l'inverse, exprimé 56% d'avis favorables sur la question. La France insoumise totalise quant à elle 43% d'avis favorables et 57% d'avis défavorables.

© CNEWS

À droite, l'ensemble du spectre politique semble convaincu par cette proposition. Les Républicains (91%), le Rassemblement national (95%) et Reconquête (98%) ont tous les trois plébiscité l'idée de supprimer les aides sociales pour les familles des émeutiers.

© CNEWS

Selon un premier bilan des émeutes, le ministère de l’Intérieur a comptabilisé un total de 12.202 incendies de poubelles, 5.892 incendies de voitures, et 1.105 bâtiments incendiés ou dégradés.

Par ailleurs, dans un entretien accordé au Parisien, le futur ex-patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, dit estimer à un milliard d'euros les dégâts pour les entreprises provoqués par les émeutes.

Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne, du 11 au 12 juillet, auprès d’un échantillon représentatif de 1.015 personnes âgées de 18 ans et plus selon la méthode des quotas.