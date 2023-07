14-Juillet : troupes indiennes, hommage à la Résistance... Voici les 5 temps forts du défilé

Ce 14-Juillet 2023 a eu lieu le traditionnel défilé militaire sur l’avenue des Champs-Elysées à Paris, avec comme thème officiel «Nos forces morales». Retour sur les 5 temps forts de cette journée nationale.

L'Inde Etait À l’honneur

Cette année, c'est l’Inde qui était la nation invitée d’honneur de la France. Les deux pays célèbrent d’ailleurs le 25e anniversaire du partenariat stratégique qui les lie dans des domaines tels que la défense, le spatial ou encore le nucléaire. 240 soldats indiens ont ainsi défilé, avec notamment des membres du régiment du Punjab, l’un des plus anciens de l’armée indienne qui a participé aux deux guerres mondiales.

Punjab Regiment Drill Contentment has been selected to represent #IndianArmy at #Bastille Day Celebrations on 14 Jul 23 at Paris, #France. Shri Narendra Modi, Hon'ble PM will be the chief guest at the celebrations.



(1/2) pic.twitter.com/DfVz8F9X9d — Samir Gangakhedkar PRO (Def) Prayagraj (@PROdefprayagraj) July 6, 2023

Le char «Serval» et l’hélicoptère «Guépard» ont défilé pour la première fois

Le blindé léger Serval a été présenté lors de ce défilé militaire. L’armée de Terre a reçu ce nouveau véhicule au printemps 2023 et devrait, selon le site du ministère des Armées, en posséder 978 à l’horizon 2035. L’hélicoptère H160, construit par le géant européen Airbus, a été mis à l’honneur dans le tableau de l’aviation légère de l’armée de Terre.

Modulaire et polyvalent, cet hélicoptère baptisé «Guépard» assure les missions de surveillance et d'intervention.

La Patrouille de France a ouvert le défilé aérien pour ses 70 ans

La Patrouille de France s’est présentée en formation dite «Big Nine», exclusivement réservée au 14-Juillet et composée de neuf Alphajet. C’est une patrouille acrobatique officielle de l’Armée de l’Air et de l’Espace. Elle a été créée en 1953 et représente la France à l’étranger. La judokate Clarisse Agbegnenou était présente à bord d’un des avions.

Vous connaissez la fameuse @PAFofficiel mais savez-vous d’où vient son nom ? pic.twitter.com/mjbrH5U6Rx — Ministère des Armées (@Armees_Gouv) July 14, 2023

Emmanuel Macron applaudi et hué

Le chef de l’Etat a effectué sa descente des Champs-Elysées, debout comme le veut le protocole, à bord de l’Acmat VLRA «Command Car». S’il y a eu des applaudissements, on a également pu entendre des huées venant de la foule, rappelant le contexte social et politique compliqué notamment depuis les manifestations contre la réforme des retraites et les récentes émeutes et manifestations en France. Emmanuel Macron s’était déjà fait huer par des «gilets jaunes» lors du défilé du 14 Juillet 2022.

Les célébrations se sont achevées sur un hommage à la Résistance

Un hommage a été rendu à la Résistance afin de célébrer les 80 ans de la création du Conseil National de la Résistance (CNR) et la mort de son créateur, Jean Moulin. À cette occasion, le Chant des partisans interprété par le Chœur de l'Armée française et la lecture d'une lettre de Jean Moulin ont eu lieu.