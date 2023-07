Mort de Jane Birkin : décès de ses proches, AVC… Tous les drames de sa vie

Jane Birkin est décédée ce dimanche 16 juillet à son domicile parisien, à l'âge de 76 ans. La vie tumultueuse de la chanteuse et comédienne a été marquée par de nombreux drames.

Une vie de chagrin. L’artiste Jane Birkin s’est éteinte ce dimanche 16 juillet, d’après Le Parisien. Celle qui souffrait de problèmes de santé depuis plusieurs années, a eu une vie pleine de tragédies.

Le 2 mars 1991, son ex-compagnon Serge Gainsbourg est emporté par une crise cardiaque, au 5 bis rue de Verneuil à Paris. Quelques jours après, c’est son père, David Birkin, qui décède à son tour. «À peine quatre jours plus tard, mon père est mort en essayant de venir à Paris pour m'aider avec l'enterrement de Serge justement. Donc je suis repartie à Londres pour voir mon père, mort, avant qu'on enterre Serge. Donc tout ça, c'est tellement mélangé», confiait Jane Birkin sur le plateau de l'émission Je t'aime, etc. en 2019.

En 2011, son premier et ex-époux John Barry meurt d’une crise cardiaque dans sa demeure d'Oyster Bay. Leur mariage fit polémique à l’époque, car la jeune femme était âgée de seulement 17 ans et lui 30. Elle déclarait au Parisien que «c'était le plus grand compositeur de musiques de film».

Un deuil insurmontable

Deux ans plus tard, la tragédie frappe à nouveau sa vie. Kate Barry, sa fille née de son union avec John Barry, décède le 11 décembre 2013. La photographe de 46 ans avait été retrouvée sans vie après une chute d'une fenêtre du quatrième étage de son appartement parisien. La cause de sa chute n'a jamais pu être déterminée. À l'approche du 10e anniversaire de sa disparition, sa mère était revenue sur ce terrible évènement : «Quand ma fille est morte, [...] je ne savais plus quoi faire. J'étais sortie de la vie, enfin je vivais une sorte de vie en parallèle» confiait-elle à France Inter en 2018.

Jane Birkin (gauche) et sa fille Kate Barry (droite), sur le plateau de Michel Drucker / illustration [capture d'écran YouTube]



À la suite de ce décès, Jane Birkin traverse une longue période de dépression. La chanteuse était très affaiblie depuis son AVC en 2021. À plusieurs reprises, elle avait annulé ses concerts. Le vendredi 26 mai 2023, elle révélait dans un communiqué de presse qu'elle annulait ses deux concerts prévus à l'Olympia et à la Cigale en juin 2023 : «J’ai toujours été une grande optimiste, et je me rends compte qu’il me faut encore un peu de temps pour être de nouveau capable d’être sur scène et avec vous. J’aime tellement être avec vous».

La chanteuse laisse derrière elle ses filles Charlotte Gainsbourg et Lou Douillon, ainsi que ses petits-enfants, Laszlo, Ben, Alice, Joe, Marlow ou Roman, le fils de Kate Barry.