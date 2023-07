«Contraindre les médecins à s'installer quelque part est contre-productif», soutient François Braun

Invité de la Matinale de CNEWS ce lundi 17 juillet, le ministre de la Santé François Braun a estimé que «contraindre les médecins à s'installer quelque part est contre-productif». Aujourd'hui, plus de 10% des Français vivent dans un désert médical.

«J’ai eu l’occasion d’en discuter largement à l’Assemblée (nationale), c’est contre-productif parce que ça va diminuer in fine notre nombre de médecins», a-t-il soutenu.

Avec @GabrielAttal, nous avons signé la convention d'objectifs et de gestion de l'@Assur_Maladie pour les 5 ans à venir. Elle traduit une ambition forte avec 530 millions d’€ de plus pour la prévention et de nouvelles actions pour améliorer l'accès au soin de tous les Français. pic.twitter.com/VMn7VNOSfw

— François Braun (@FrcsBraun) July 11, 2023