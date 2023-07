Météo : 7 départements en vigilance orange «canicule» ce mardi

Sept départements du sud de la France ont été placés en vigilance orange «canicule» pour la journée de mardi.

Attention aux très fortes chaleurs. Météo France a placé mardi sept départements en vigilance orange «canicule». Sont concernés : les Pyrénées-Orientales, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence, le Var, les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse et la Corse du Sud.

Météo France

«Un pic de chaleur est attendu dans le sud du pays, un thermomètre qui indiquera souvent entre 34 et 38 °C. Les 40 °C seront atteints sur l’intérieur de la Provence, de la Corse mais également dans les Pyrénées-Orientales et probablement dans le Tarn et l'Isère», explique Météo France.

Il est notamment recommandé de rester dans un endroit frais pendant au moins trois heures par jour, de boire au moins 1,5l d'eau quotidiennement, même sans soif, et de ne pas sortir aux heures les plus chaudes.