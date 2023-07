Remaniement : Élisabeth Borne confirmée à Matignon par Emmanuel Macron, le chef de l'Etat s'expliquera sur son cap «d'ici à la fin de la semaine»

La Première ministre Élisabeth Borne a été confirmée à Matignon par Emmanuel Macron, a appris CNEWS ce lundi d'une source gouvernementale. Le chef de l'Etat s'exprimera «d'ici à la fin de la semaine».

Élisabeth Borne sort gagnante du cap des «cent jours» d'apaisement, fixé par Emmanuel Macron en pleine crise de la réforme des retraites.

Malgré les rumeurs de remaniement et l'épisode douloureux des émeutes après la mort de Nahel, la Première ministre a été confirmée dans ses fonctions par le président de la République, a appris CNEWS, lundi 17 juillet, d'une source gouvernementale.

Mutique lors du défilé du 14-Juillet vendredi dernier, Emmanuel Macron s'exprimera «d'ici à la fin de la semaine», selon l'entourage du chef de l'Etat, auprès de l'AFP.

«assurer stabilité et travail de fond»

«Il compte préparer la rentrée en rappelant le cap clair qui est le sien et en rassemblant fortement après cette période», a déclaré cette même source, précisant que le maintien d'Élisabeth Borne était fait «pour assurer stabilité et travail de fond».

Selon l'AFP, l'entourage de la cheffe du gouvernement a indiqué qu'elle souhaitait «des ajustements» de son équipe, qu'elle entend proposer «cette semaine».

Plusieurs personnalités sont fragilisées dans le gouvernement actuel. C'est le cas du ministre de l'Éducation Pap Ndiaye - qui a créé la polémique en qualifiant CNEWS de média d'«extrême droite» -, et de Marlène Schiappa, dont le poste de secrétaire d'État auprès d'Élisabeth Borne ne tient plus qu'à un fil, à cause de la gestion du fonds Marianne.

La Première ministre n'avait pas évoqué son avenir à la tête du gouvernement, ni celui de ses ministres, à l'issue du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR), ce lundi après-midi.