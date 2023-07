Vague de chaleur : voici les départements où les 40 °C ont été dépassés ce mardi

Alors que la France fait face à une importante vague de chaleur, les 40°C ont été franchis dans quatre départements, ce mardi 18 juillet.

L'Hexagone en surchauffe. Alors que Météo-France a placé dix départements en vigilance orange canicule pour la journée de mercredi, des températures exceptionnelles ont déjà été mesurées, ce mardi 18 juillet dans plusieurs départements français. La barre des 40 °C a ainsi été franchie dans quatre départements : l’Ariège, le Var, les Pyrénées-Orientales et la Corse.

Dans sa carte de vigilance actualisée à 16h ce mardi 18 juillet 2023, Météo-France maintient par ailleurs sept départements en alerte orange pour la soirée : les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, les Pyrénées-Orientales, le Var et le Vaucluse. À partir de mercredi, la vigilance orange canicule concernera trois départements supplémentaires : l’Hérault, le Gard et les Bouches-du-Rhône.

LE SUD toujours sous surveillance les prochains jours

Dans le détail, les 40 °C ont été atteints et dépassés à Verdun, en Ariège, avec 40,6 °C et à Serralongue, dans les Pyrénées-Orientales (40,1 °C). Dans ces deux stations, où un phénomène météorologique, dit effet de foehn, a joué, des records historiques de température ont été battus.

L’effet de Foehn est un phénomène météorologique créé par la rencontre de la circulation atmosphérique et du relief quand un vent dominant rencontre une chaîne montagneuse. Le nom vient de Foehn, nom donné à un vent fort, sec et chaud dans les Alpes.

Du côté de la Corse, les services de Météo-France ont ainsi enregistré un pic à 42,3 °C à Castirla (Haute-Corse) à 15h. 40,1 °C ont également été relevés à la station du Luc, dans le Var.

A la faveur d'un effet de foehn, certains stations (>500m) situées dans les vallées Pyrénéennes affichent déjà en ce début d'après-midi des records de T°C max.





40.6 °C à Verdun (09), 550m / 39.3°C le 31/07/2020



40.1°C à Serralongue (66), 700m / 37.0°C le 22/08/2012 — Météo-France (@meteofrance) July 18, 2023

Pour les prochains jours, c’est également dans le Var qu’il devrait faire le plus chaud, avec des pointes entre 39 et 40 °C, ce mercredi, selon les dernières prévisions. Météo-France prévoit aussi jusqu’à 38 °C dans le Gard, à Alès ou Nîmes, jusqu’à 37 °C dans les Bouches-du-Rhône, et 36 °C dans le Vaucluse et l’arrière-pays niçois.

Dans l’Hérault, les températures maximales seront comprises entre 36 et 38 °C dans l’après-midi de mercredi. Elles seront en léger repli ce mercredi dans les Pyrénées-Orientales avec un maximum de 36 °C.