Canicule : ces 6 gestes pour protéger son chien ou son chat de la chaleur

Pour aider son ami à quatre pattes à supporter les fortes chaleurs, voici quelques conseils simples à mettre en place cet été.

La canicule n'épargne personne, et surtout pas nos petits compagnons à poils. A la différence de l'homme cependant, qui parvient à réguler sa température corporelle en transpirant, les chiens et les chats préfèrent influer sur leur respiration. Cette activité demande en revanche beaucoup d'énergie et il est donc préférable d'appliquer chez soi quelques règles simples pour permettre à son animal de passer le meilleur des étés.

éviter de raser son animal

En période de canicule, il peut être tentant de débarrasser son animal de ses poils pour le rafraîchir. Cette action est pourtant contre-productive puisque les poils des animaux leur servent d'isolant thermique et les protègent de la chaleur aussi bien que des coups de soleil. Il est toutefois recommandé de le brosser régulièrement et lui couper les poils plus court, pour permettre à son pelage d'assurer au mieux sa fonction thermorégulatrice.

lui donner de la nourriture humide

Dans la gamelle de votre compère à poils, donnez la priorité à de la pâtée humide et des sachets fraîcheur, plutôt qu'à des croquettes sèches. Ce conseil s'applique en particulier aux chats, qui ont tendance à boire moins que leurs homologues canins.

Le promener tôt ou tard pour éviter la chaleur

Privilégiez les moments les plus frais pour sortir votre animal, idéalement avant 9 heures le matin et après 18h le soir. Limitez également les activités intenses de votre bête et faites attention à ne pas la faire marcher sur des surfaces brûlantes, telles que le bitume, qui pourraient brûler ses coussinets.

l'hydrater et l'humidifier

Pour rafraîchir votre chat, trempez-lui régulièrement le bout des pattes dans l’eau fraîche, et vaporisez-le avec un brumisateur ou caressez-le avec un gant de toilette humide. Pour les chiens, souvent plus en confiance avec l’eau, vous pouvez leur proposer des baignades dans une eau fraîche, en prenant tout de même garde au choc thermique. Il est par ailleurs recommandé de fournir à votre compagnon plusieurs points d'eau à l'intérieur de la maison, afin que celui-ci s'hydrate tout au long de la journée.

Astuce : dans la nature, les chats ne mélangent pas eau et nourriture. Si votre félin ne boit pas, essayez donc de placer sa gamelle d'eau dans une autre pièce. Si votre chien est glouton et boit peu, essayez de mouiller ses croquettes : elles prendront ainsi plus de place dans l'estomac et hydrateront le canidé.

Ne jamais le laisser dans la voiture

Même si elle est garée à l’ombre avec les fenêtres ouvertes, une voiture peut rapidement se transformer en four. Il est donc essentiel de ne jamais laisser son animal seul à l'intérieur, où il risquerait d'attraper un coup de chaleur. Depuis 1999, une loi permet même de porter assistance à un animal en détresse dans une voiture stationnée, en présence d'un gendarme ou d'un policier.

Que faire en cas de coup de chaleur ?

Si votre animal respire plus rapidement que d'habitude, halète beaucoup, semble déshydraté ou commence à vomir, il est possible qu’il soit victime d'un coup de chaleur. La première chose à faire est alors de le rafraîchir en utilisant un tissu humide. Essayez également de le faire boire autant que possible et installez-le dans un endroit frais, à l'abri du soleil. Si, malgré tout, l’état de votre animal ne s’améliore pas, n’hésitez pas à l’emmener rapidement chez le vétérinaire.

Le chien, plus sensible à la chaleur que le chat

Les origines désertiques du chat en font un animal plus adapté aux chaleurs que le chien. Son système urinaire particulier lui permet en effet une meilleure rétention de l’eau qu’il boit, et la salive qu’il dépose sur son poil lorsqu'il se lave le rafraîchit.

Lorsque les températures montent, le chien préférera haleter rapidement et se rouler dans la terre fraîche qu'il aura préalablement retournée, tandis que le chat passera sa journée à dormir dans l'endroit le plus frais qu'il aura trouvé.