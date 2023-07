Crack à Paris : une présence policière renforcée, mais des consommateurs toujours présents

Face au fléau du crack à Paris, les autorités ont pour mot d'ordre de sécuriser les abords du square Forceval, autrefois occupé par des centaines de consommateurs, et démantelé depuis octobre. La mairie de Paris a pour ambition de lutter dans la durée contre cette drogue, en renforçant notamment la présence policière sur place.

Une présence policière renforcée, mais pas suffisante. Dans la lutte contre le crack, les autorités sanitaires, aux côtés de la mairie de Paris et la préfecture de police, ont déployé plus de policiers autour du square Forceval, dans le 19e arrondissement de Paris.

Seulement, une fois les policiers partis, les consommateurs reprennent possession du quartier. «Ils sont partout, ce sont des zombies. C’est très compliqué pour les femmes de se balader ici le soir», témoigne à CNEWS Riad, commerçant du quartier.

Une jeune femme, consommatrice depuis 8 ans, confie que la zone est sous tension depuis le démantèlement du campement en octobre dernier. «Les gens ont plus de mal à trouver leur dose, donc ça crée des tensions. Ils deviennent de plus en plus violent car ils ont besoin de consommer, a-t-elle expliqué.

Même si les vendeurs ont été dispersés, ils font preuve de créativité pour vendre leur marchandise. «Ils utilisent une technique, celle des paquets de cigarettes. Ils font semblant de vendre des paquets de cigarettes la journée. Alors qu’en vrai, c’est du crack» a confié Théo, habitant du 19e arrondissement de Paris.

Les habitants du quartier sont résignés face à cette situation qu’ils jugent aujourd'hui insoluble.