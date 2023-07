Nice : une octogénaire grièvement blessée après s’être fait arracher ses bijoux en pleine rue

À Nice, le 11 juillet dernier, une octogénaire a été grièvement blessée après s’être fait arracher ses bijoux par deux individus. Elle est tombée lourdement la tête, la première au sol, et souffre d’un traumatisme crânien.

Une scène très violente. Alors qu’elle se promenait place Garibaldi, à Nice, une femme de 82 ans a été agressée par deux hommes. Les malfaiteurs lui ont arraché ses bijoux en or, avant que l’octogénaire chute lourdement au sol, la tête la première.

«C’est hyper violent, c’est sans pitié» a déclaré Bruno Bartocetti, secrétaire nationale zone sud de l’Unité SGP Police FO.

«Tant mieux qu’il y ait eu des témoins, pour porter secours à cette dame et aussi pour permettre d’identifier les auteurs. Mais cette personne aurait pu être agressée dans un hall d'immeuble et aurait pu rester au sol en bas de ses escaliers, sans témoignage et sans secours» a-t-il ajouté.

Les deux hommes ont été interpellés sur la place, avec une partie du butin en leur possession. Le plus âgé des deux est un SDF de 36 ans, déjà condamné six fois par la justice. Placés en détention provisoire, ils seront jugés le 23 août prochain.

Hospitalisée à la suite de son agression, la victime de 82 ans souffre d’un traumatisme crânien.