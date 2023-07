Remaniement : tout savoir sur Patrice Vergriete, le nouveau ministre délégué au Logement

Maire de Dunkerque depuis 2014, Patrice Vergriete, remplace Olivier Klein, ancien ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé de la Ville et du Logement.

Un ministère scindé en deux. Avec le départ d’Olivier Klein qui occupait le poste de ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires chargé de la Ville et du Logement, il a été décidé, lors du remaniement du gouvernement Borne III, qu'une personnalité politique se chargerait de la Ville et une autre du Logement. Si Sabrina Agresti-Roubache devient secrétaire d’État chargée de la Ville, c’est Patrice Vergriete qui a été désigné ministre délégué du Logement.

Cet homme de 55 ans était, jusqu’à ce jeudi 20 juillet, le maire de la ville de Dunkerque depuis 2014, le président de la communauté urbaine de Dunkerque et le président du pôle métropolitain de la Côte d’Opale. Sa ville de Dunkerque, Patrice Vergriete l’aime profondément puisqu’il y est retourné après avoir commencé sa carrière professionnelle au sein de l’OCDE.

«En 2001, je suis devenu adjoint au maire de Dunkerque. Jusqu’en 2008, j’étais chargé de la Jeunesse, des Collèges et Lycées, j’étais également l’adjoint spécial du quartier Soubise. A ce titre, je suis particulièrement fier d’avoir contribué à une démarche inédite de fabrication de la ville en lien étroit avec les habitants. À partir de 2008, je suis devenu adjoint aux Sports», peut-on lire sur le site de la mairie de Dunkerque.

Conseiller de Martine Aubry et de Claude Bartolone

Un peu plus tôt dans sa carrière politique, Patrice Vergriete, étiqueté à gauche, avait déjà travaillé au sein d’un ministère. En 1997, il était le conseiller de Martine Aubry, à la politique de la ville, avant d’être le chargé des grands projets de ville au cabinet de Claude Bartolone. «Par son parcours académique, Patrice Vergriete est expert en urbanisme et aménagement du territoire. Après une préparation scientifique au lycée Louis-le-Grand qui le mène à la prestigieuse école Polytechnique, il devient ingénieur des ponts, des eaux et des forêts et docteur en aménagement», peut-on lire sur le site du ministère de l’Écologie et des Territoires.

Depuis 2020, l’homme de 55 ans travaille en étroite relation avec le ministère du Logement et de la Ville puisqu’il est le président de l’association France ville durable, une association qui regroupe toutes les parties prenantes de la ville durable.

Lors de son premier mandat à la tête de la ville de Dunkerque, Patrice Vergriete s’est fait remarquer par la politique de gratuité des transports publics qu’il a instaurée. Depuis le 24 janvier 2023, il est le président du Conseil d’administration de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.