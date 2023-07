Remaniement : tout savoir sur Sabrina Agresti-Roubache, la nouvelle secrétaire d'État déléguée à la Ville

Élue Renaissance de la 1ere circonscription des Bouches-du-Rhône, Sabrina Agresti-Roubache remplace Olivier Klein et devient secrétaire d'État déléguée à la Ville.

Une figure des Bouches-du-Rhône. La députée marseillaise Sabrina Agresti-Roubache va être nommée, ce jeudi 20 juillet, au ministère de la Ville en remplacement d'Olivier Klein. Véritablement entrée en politique il y a un peu plus d'un an, cette femme de 46 ans, proche du couple Macron, et notamment de Brigitte qu'elle accueille régulièrement dans la cité phocéenne, a su s'imposer au sein de la majorité jusqu'à cette nomination ministérielle.

Une proche du couple Macron

Productrice de télévision, Sabrina Agresti-Roubache naît et grandit dans la cité Félix-Pyat à Marseille, dans une famille modeste. Elle est mariée à Jean-Philippe Agresti, ancien doyen de la faculté de droit et de science politique de l'université d'Aix-Marseille, désormais recteur de l’académie de Corse.

Elle est choisie comme productrice exécutive par Netflix pour la série Marseille, et rencontre le scénariste Dan Franck, qui lui fera rencontrer Emmanuel Macron.

Au détour d’un dîner, en 2016, elle se lie d’amitié avec le futur Président et son épouse. Sa mission politique à Marseille, confiée par Emmanuel Macron, est de faire venir dans le camp présidentiel, les leaders de la droite locale.

Un atout pour la majorité

Elle y parvient puisque le président la Région, Renaud Muselier, et la présidente du Département des Bouches-du-Rhône et de la métropole Aix-Marseille, Martine Vassal, soutiendront Emmanuel Macron lors de la présidentielle de 2022.

Elle obtient par la suite l’investiture dans la 1ère circonscription de Marseille pour les législatives, adoubée pendant la campagne par l’ancien maire, Jean-Claude Gaudin. Depuis, la députée est l’une des porte-parole du groupe Renaissance à l’Assemblée, très appréciée pour son franc-parler.

Omniprésente lors de la dernière visite du chef de l'Etat à Marseille, elle a finit de convaincre ceux qui doutaient encore, et fera donc son entrée à l'hôtel de Roquelaure (siège du ministère de la Ville).

En mai dernier, dans une interview donné au Point, elle avait été questionnée sur une potentielle nomination : «L'engagement politique, c'est de consentir à tous les sacrifices. Comme je l'ai fait lorsque j'ai accepté de mener un combat aux législatives contre le Rassemblement national à Marseille, alors qu'il semblait perdu d'avance sur le papier. Et si vous me demandez si je continuerai à m'engager, la réponse est oui».

Très soutenue au sein de la majorité, Sabrina Agresti-Roubache pourrait s'imposer comme un élément fort de la macronie.