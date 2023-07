Cannes : deux hélicoptères, quatre vedettes et des plongeurs mobilisés pour retrouver un baigneur… qui était finalement rentré chez lui

Dans la soirée du dimanche 23 au lundi 24 juillet, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de Méditerranée est intervenu à Cannes après la disparition d’un quadragénaire.

Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de Méditerranée (CROSS Med) est intervenu à Cannes, dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24 juillet, après avoir été alerté, peu après minuit, de la disparition d'un baigneur de 40 ans parti nager dans le secteur de la plage des Sports à Cannes. Ce sont ses amis, qui avaient perdu sa trace depuis deux heures, qui ont donné l’alerte.

[#CommuniquéDePresse] La nuit dernière, le #CrossMed a coordonné un important dispositif de recherche d'un baigneur à @villecannes pic.twitter.com/GSWoGAXClG — Préfecture maritime de la Méditerranée (@Premarmed) July 24, 2023

Rapidement, le CROSS Med a mis en place des opérations de recherche en se servant d’un hélicoptère Dragon 06 de la Sécurité civile, d’une vedette de 2eme classe SNS 221 Nicole Dassault de la station de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) de Théoule-sur-Mer, de plusieurs vedettes Commandant Brutus et Fourmigue du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes, un semi-rigide Saint-Sauveur de la ville de Cannes et des patrouilles terrestres de la police nationale et municipale de Cannes.

Des investigations jusqu'à 3h du matin

Après trois heures de recherches qui se sont relevés infructueuses, il a été décidé de suspendre les investigations jusqu'au petit matin.

Dès les premières lueurs de la journée, l'hélicoptère Dauphin Guepard Victor de la flottille 35F de la Marine nationale et la vedette Commandant Brutus avec une équipe subaquatique ont été engagés pour reprendre les recherches dans le Golfe de la Napoule.

Rapidement, le préfet de la Méditerranée a décidé d'arrêter les recherches dirigées en mer. Le quadragénaire s’est présenté à 11h au commissariat central de Cannes et a expliqué qu’il s’était perdu et était rentré directement chez lui dans la nuit.