Logement étudiant : garantie Visale, avance Loca-Pass, APL... les aides à ne pas manquer pour la rentrée

À l’approche de la rentrée, la quête pour trouver un bon logement commence. Un certain nombre d'aides existent pour aider les étudiants à faire face à la saturation du marché et au coût de la vie.

Comme chaque année, les étudiants se lancent, en cette période estivale, dans la recherche de leur futur logement afin de se rapprocher de leur faculté ou de leur lieu de travail. Mais avec l’inflation et la forte demande sur le marché, trouver un toit est devenu une mission très rude.

Parmi les problèmes qui reviennent souvent, on note le loyer trop élevé, l’absence de garant ou encore une caution excessive. Certaines aides existent toutefois pour permettre aux étudiants de faire face à ces difficultés.

La garantie Visale

Ce dispositif a été mis en place par le gouvernement en 2016 et concerne en priorité les jeunes ayant moins de 30 ans. Concrètement, la garantie Visale permet aux jeunes, qu’ils soient étudiants, salariés, fonctionnaires ou en alternance, de postuler à une offre de logement sans avoir besoin d’un garant. Pour cela, il faut créer un compte sur le site internet visale.fr et formuler sa demande en renseignant ses informations.

Une fois que la demande est validée par Action Logement, un «visa certifié» est mis en ligne sur le compte personnel du demandeur. Le document peut alors être envoyé au bailleur avec la candidature.

«Visale est une garantie complète et gratuite, qui renforce mon dossier. Mon bailleur est assuré de percevoir ses loyers durant toute la durée de la location», peut-on lire sur le site internet de Visale.

Outre la garantie, l’organisme règle également les éventuels loyers impayés auprès du propriétaire. Il se fait ensuite rembourser par le locataire.

Loca-Pass

Au moment de la signature du bail, un dépôt de garantie est généralement exigé. Une somme d’argent que l’on n’arrive pas à débourser lorsque l’on est étudiant. Pour cela, c’est l’avance Loca-Pass d’Action Logement qui peut prendre le relais.

En réalité, ce dispositif propose de financer sous forme de prêt à taux 0% le versement de la caution, jusqu’à 1.200 euros. Le remboursement peut s’effectuer sur 25 mensualités à raison de 20 euros par mois.

Comme l’indique Loca-Pass sur son site internet, le prêt doit être intégralement remboursé dans un délai maximum de 3 mois après le départ du logement.

Pour avoir droit à l’avance Loca-Pass, il faut avoir moins de 30 ans et justifier d’un CDD, d’une convention de stage ou d’un statut d’étudiant boursier de l'État français.

Mobili-jeune

Le dispositif Mobili-jeune s’adresse essentiellement aux alternants, qu’ils soient en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Il complète la garantie Visale et l’avance Loca-Pass.

Cette aide est en réalité une subvention permettant de prendre en charge une partie du loyer jusqu’à 100 euros maximum chaque mois et pour une durée maximale d’un an. Pour en bénéficier, il faut avoir moins de 30 ans et avoir un salaire brut à l’embauche ne dépassant pas 100% du SMIC.

APL, ALF, ALS

Même si ces aides ne s’adressent pas spécifiquement aux étudiants, l’Aide personnalisée au logement (APL), l’Allocation de logements sociales (ALS) et l’Allocation de logement familiale (ALF) peuvent contribuer à la baisse du montant du loyer de tout locataire.

Pour faire sa demande, il faut se rapprocher de la Caisse d’allocations familiales (CAF) ou de la Mutualité sociale agricole (MSA). Ces aides sont accordées sous conditions et ne sont pas cumulables entre elles. Elles sont versées directement au bailleur ou au propriétaire et ce dernier déduit le montant de l’aide du loyer.