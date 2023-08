Mort de Geneviève de Fontenay : le suicide de son fils aîné, le drame de sa vie

Au cours de sa vie, Geneviève de Fontenay, décédée à l’âge de 90 ans, avait dû faire face à un terrible drame, la mort de son fils aîné Ludovic, à l’âge de 29 ans.

Figure historique du concours Miss France, Geneviève de Fontenay a tiré sa révérence à l’âge de 90 ans, ce mercredi 2 août. La vie de la dame au chapeau, qui avait régné pendant plus de 60 ans sur les concours de beauté, avait notamment été marquée par un drame, le décès de son fils aîné, Ludovic.

Fruit de ses amours avec Louis Poirot, alors président de la structure Miss France, Ludovic avait mis fin à ses jours le 30 mars 1983. C’est la compagne de Ludovic qui avait découvert le corps dans son appartement. «Immédiatement, sa compagne prévient Geneviève, alors seule chez elle. Elle s'effondre», est-il écrit dans «La vie secrète de Geneviève» d'Amel Brahmi.

Ludovic était «un jeune homme doux, profond, attachant». Grand et brun, «il tient physiquement de sa mère, en a hérité l'élégance. Avec son mètre quatre-vingt, sa casquette anglaise et sa cape noire, il a une allure romantique», peut-on lire dans l’ouvrage d'Amel Brahmi (éd. Du Moment).

Ludovic avait commencé à souffrir de dépression dès la fin de son adolescence et avait renoncé à passer son baccalauréat. Il passait son temps à lire Platon, Aristophane et Aristote. Ludovic s’était suicidé précisément deux ans et deux semaines après la mort de son père, Louis Poirot.

En 2005, Geneviève de Fontenay, qui n’avait presque jamais évoqué ce drame publiquement, avait confié auprès de Gala que son fils cadet, Xavier, l’avait «énormément» aidé à surmonter cette terrible épreuve.