Mort de Geneviève de Fontenay : où et quand auront lieu ses obsèques ?

Geneviève de Fontenay a rendu son dernier souffle mardi à l’âge de 90 ans. Voici ce que l’on sait sur les obsèques de l’ancienne présidente du comité de Miss France.

Figure familière du PAF et du monde des conours de beauté, la Dame au chapeau n'est plus. Geneviève de Fontenay s'est éteinte ce mardi. Elle avait 90 ans. La disparition de l’ancienne présidente du comité Miss France a suscité beaucoup d’émotion et de nombreux hommages lui ont été rendus.

«Elle restera à jamais dans nos mémoires et particulièrement dans la mienne», a notamment écrit Sylvie Tellier qui lui avait succédé à la tête du comité Miss France.



La société du concours lui a d’ailleurs adressé un message poignant. : «C’est avec une immense tristesse que nous apprenons la disparition de Geneviève de Fontenay. Une figure emblématique de l’histoire Miss France qui a su mettre en avant les femmes et leur indépendance. La famille Miss France partage la peine de sa famille et de ses proches. Elle restera à jamais dans nos cœurs».

Une inhumation à Ivry-sur-Seine

Si la date officielle du dernier adieu n’a, à l'heure où nous écrivons ces lignes, pas encore été communiqué, TF1 croit savoir que les obsèques auront lieu à Paris. Geneviève de Fontenay devrait ensuite être inhumée dans son caveau familial situé au cimetière d’Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Elle y retrouvera son grand amour Louis Poirot, décédé en 1981, ainsi que leur fils aîné Ludovic, qui s’était suicidé en 1984.

Geneviève de Fontenay avait confié ses dernières volontés à Voici en 2022 : «Pas de cérémonie, avait-elle lancé. J'avais été choquée parce que j'ai vu maintenant qu'on applaudissait quand le cercueil est apporté. Je ne voudrais pas qu'on m'applaudisse quand je serai dans le cercueil ! (rires). Les gens qu'ils veulent venir, ils iront après !».