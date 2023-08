Mort de Geneviève de Fontenay : l'ancienne patronne des Miss France inhumée dans la plus stricte intimité

Geneviève de Fontenay, figure historique du concours Miss France, a été inhumée mardi après-midi dans l'intimité familiale au Cimetière parisien d'Ivry-sur-Seine (Val de Marne).

Un adieu conforme à ses dernières volontés. Décédée le 31 juillet en fin de soirée d'un arrêt cardiaque, à 90 ans, Geneviève de Fontenay a ce mardi 8 août rejoint dans le caveau familial son compagnon Louis Poirot dit de Fontenay et leur fils aîné Ludovic, décédés dans les années 1980. L’inhumation a eu lieu dans la plus stricte intimité familiale.

A plusieurs reprises dans des entretiens, Geneviève de Fontenay avait souhaité que ses obsèques se déroulent sans cérémonie. «Je déteste les cimetières. Ça me fout les boules ! Les pierres c’est froid, et puis je ne suis pas croyante. Je pense qu'il n'y a rien après la mort, si ce n'est un tas de chairs en décomposition qui deviendront poussière. C'est la raison pour laquelle je ne me rends jamais sur la sépulture de mes proches ; je n'ai pas besoin de me retrouver dans ces lieux où plane la grande faucheuse pour penser à eux», avait-elle expliqué au cours d'une conversation avec Sylvie Tellier, relayée dans le livre «Geneviève de Fontenay, sans compromis», paru aux éditions Michel Lafon en 2005.

Et de confier au sujet de ses funérailles : «Non, vraiment, la mort est intolérable. En tout cas, j'ai demandé à Xavier (son fils, ndlr) que la mienne soit annoncée quand je serai dans le trou. Je ne souhaite aucune cérémonie, aucun cortège, juste un cercueil en bois blanc», avait-elle indiqué.