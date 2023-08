Mort de Geneviève de Fontenay : les réactions après la disparition de l'emblématique figure des Miss France

Geneviève de Fontenay, présidente du Comité Miss France de 1981 à 2009, s’est éteinte dans la nuit de lundi à mardi à l’âge de 90 ans. Une disparition qui a aussitôt suscité de vives réactions.

C'est une page de l'histoire de Miss France qui se tourne. Membre du comité depuis 1962, et présidente de 1981 à 2009, Geneviève de Fontenay est décédée, dans la nuit de lundi à mardi, à l'âge de 90 ans, a-t-on appris ce mercredi 2 août.

Sylvie Tellier, ancienne directrice générale de la société Miss France, lui a rendu hommage malgré la relation tendue qu'elles entretenaient. En 2019, Sylvie Tellier expliquait qu'elle ne s'opposerait pas à ce qu'une femme transgenre soit candidate au titre de Miss France.

Geneviève de Fontenay s’était alors montrée hostile à cette idée, en la qualifiant de «contre nature» pour le titre de Miss France. Cette dernière n'avait d'ailleurs pas hésité à faire éclater sa joie à l'annonce du départ de Sylvie Tellier de la société Miss France en 2021.

Les réactions se succèdent par ailleurs parmi ceux qui ont eu l'opportunité de cotoyer, voire de travailler avec la dame au chapeau.

C'est également le cas d'Alexia Laroche-Joubert, présidente de la société Miss France depuis octobre 2021. Les deux femmes entretenaient une relation de complicité, et continuaient d'échanger sur l'évolution du concours.

Je suis triste et je me sens encore plus redevable à la femme au chapeau d’avoir pris la présidence de la société Miss France. Je pense à Xavier et à ses petites filles dont elle me louait le parcours encore au téléphone il y à quelques semaines pic.twitter.com/EEOtJZ5hsZ

— Alexia Laroche Joub (@ALJ) August 2, 2023