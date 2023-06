Sylvie Tellier : des internautes en colère après sa distinction comme Chevalier de l'Ordre du Mérite par Marlène Schiappa

Sylvie Tellier, l'ex-directrice générale de la société Miss France, a été faite chevalier de l'Ordre national du Mérite, ce lundi. Une distinction qui ne fait pas l’unanimité sur les réseaux sociaux.

Marlène Schiappa a ce lundi décoré l'ex-directrice générale de la société Miss France, Sylvie Tellier du titre de Chevalier de l'Ordre du Mérite.

«C'est un grand honneur aujourd'hui pour moi de vous remettre les insignes de chevalière de l'Ordre national du Mérite, à la demande du président de la République», a déclaré la Secrétaire d’État chargé de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie associative de France.

«Je remercie toutes les personnes qui m’ont soutenue et encouragée tout au long de mon parcours», a écrit Sylvie Tellier sur Instagram, en légende de photos de l’événement.

Co-fondatrice, avec plusieurs anciennes miss France, de l'association Les Bonnes fées, qui a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des femmes, Syvie Tellier a dirigé pendant plus de 15 ans le concours Miss France. Elle a quitté la direction générale du concours en décembre dernier, en raison de divergences de vue avec la nouvelle présidente du concours, Alexia Laroche-Joubert.

«Où est le mérite»; «Elle a fait quoi pour la France ?»; «On donne des médailles à n’importe qui», s’insurgent certains internautes sur Twitter. D’autres ne se montrent pas plus tendres dans leurs commentaires sur Instagram, où on peut notament lire : «Sans doute pour votre 'Empreinte Carbone' depuis 20 ans ? Avec tous vos voyages en avion, vos soirées dans les palaces, vos fanfreluches, votre maquillage excessif, votre nombrilisme exacerbé, votre sourire chevalin et toutes vos photos Instagram toutes retouchées etc...» ; «C’est comme la légion d’honneur on la donne à n’importe qui … plus aucune valeur»; «Moi je ne comprends pas le fait de distribuer des médailles comme ça. Certes vous avez du faire quelques chose de bien ou autre. Mais vous n’êtes pas militaire à ce que je sache, pas d’opération à votre actif ? D’un côté les gens qui font de la télé sont récompensés et de l’autre nos militaires qui risquent leurs vie et sans aucune récompenses. Étrange quand même non ?»

Parmi le déluge de critiques se glissent tout de même quelques félicitations : «Un grand bravo Sylvie c’est amplement mérité. Vous êtes pour moi un modèle à suivre depuis de très nombreuses années. Vous êtes une femme forte, une femme engagée, bienveillante et dévouée. Cette médaille est le reflet de tout ce que vous avez fait depuis de nombreuses années» ; «Félicitations @sylvietellier ! C’est amplement mérité avec tout ce que tu fais dans l’association des bonnes fées.»

Institution républicaine née au cœur du XXème siècle, l’ordre national du Mérite est le second ordre national après la Légion d’honneur. Il a pour vocation de récompenser les «mérites distingués» et d’encourager les forces vives du pays, est-il expliqué sur le site legiondhonneur.fr. Les critères d’attribution requis y sont listés ainsi :



- «Avoir rendu des « services distingués» militaires ou civils. Autrement dit, des actes de dévouement, de bravoure, de générosité, de réels mérites ou un engagement mesurable au service des autres ou de la France, ne présentant pas encore les qualifications suffisantes pour accéder à la Légion d’honneur.»



- «Pouvoir justifier d’une activité de 10 ans minimum.»



- «L’accession à un grade supérieur se fait par la preuve de nouveaux mérites.»