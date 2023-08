Incendie en Alsace : l'émotion après la mort de onze personnes

Une cérémonie religieuse a été organisée, ce mercredi soir, en hommage aux onze victimes de l'incendie à Wintzenheim (Haut-Rhin).

L'émotion est vive dans le Haut-Rhin. Une messe oecuménique a été organisée, à l'église de Saint-Laurent, à Wintzenheim (Haut-Rhin), ce mercredi soir, pour rendre hommage aux onze victimes, lors de l'incendie d'un gîte qui accueillaient des personnes handicapées. Onze bougies avaient été allumées devant l'autel.

Durant cette cérémonie, les soixante-dix personnes ont rendu hommage aux onze victimes. Cette messe a été organisée à la demande de la municipalité de Wintzenheim.

À la sortie de l'église, l'émotion restait palpable : «C'est vraiment la seule chose malheureusement qu'on peut faire : c'est d'être auprès d'eux, de montrer qu'on est là, même si ce n'est pas grand chose et j'espère que cela a pu leur apporter un peu de réconfort» a notamment déclaré à CNEWS une habitante.

«On est forcément touché. Je ne me sentais pas de ne pas venir ce soir pour soutenir les familles en deuil», a confié une autre femme présente lors de la cérémonie.

«On voit qu'en France, on peut quand même compter sur les gens»

L'émotion était présente sur le parvis de l'église mais aussi, le soutien aux familles des onze victimes. «Je compatis, avec ces pauvres gens», a déclaré la voix tremblante une habitante du village. Un autre de son côté s'est dit «encore sous le choc» du drame.

Le maire de la commune, Serge Nicole, a souligné la solidarité des habitants : «Ça me fait chaud au coeur de voir qu'il y a des gens qui sont sensibles aux malheurs des autres. On voit qu'en France, on peut quand même compter sur la solidarité des gens».

L'incendie qui a coûté la vie à onze personnes est le plus meurtrier de ces sept dernières années.