Départs en vacances : le record de bouchons de cet été dépassé ce samedi à la mi-journée

Après avoir connu un vendredi déjà très compliqué, un total de 1.162 km de bouchons cumulés a été enregistré sur l’ensemble du territoire lors d'une pointe à la mi-journée de ce samedi 12 août.

Ce samedi marque un nouveau week-end de départs, mais aussi le pont de l’Assomption. En conséquence, la circulation sur les routes françaises a été fortement perturbée, classant la journée dans le «rouge» dans le sens des départs par Bison Futé.

En effet, dès 7 heures du matin, 100 km de bouchons cumulés étaient déjà enregistrés, avec un pic à 1.162 km à la mi-journée sur l'ensemble du réseau national.

Carrefour des vacanciers

Alors que la vallée du Rhône est en alerte orange canicule, l'autoroute A7 reliant Lyon à Marseille a connu un ralentissement de plus de 130 km lors du pic de 12h, et plus d’une centaine sur l'A9, entre Orange et Le Perthus. Le temps de trajet entre Lyon et Orange était de 4h40 au lieu des 1h35 habituels, et il fallait attendre 4h30 pour relier Orange à Narbonne, au lieu de 1h40 sur l’A9.

L'A11 entre Paris et Nantes et l'A13 entre Paris et Caen n'ont pas non plus été épargnées, avec des dizaines de kilomètres de ralentissements, d'embouteillages et de croisement.

Ce cumul excède les 1.080 km enregistrés lors du chassé-croisé du 29 juillet, mais reste encore loin du record absolu de 1.340 km réalisé lors du Pont de l'Ascension du 29 mai 2019.

Un dimanche moins perturbé

La circulation routière est annoncée verte dimanche dans le pays. Cependant, des perturbations sont toujours attendues sur les autoroutes A6, A7 en région Auvergne-Rhône-Alpes et les autoroutes A8, A9 et A61 sur l'arc méditerranéen.

Pour rappel, vendredi, l'embouteillage au plus fort de la journée a atteint 679,30 kilomètres, malgré un sens des départs classé en jaune.