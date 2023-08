«On ne sait pas encore si on pourra récupérer des affaires», assure Céline, sinistrée de l'incendie qui a touché les Pyrénées-Orientales

Ce mardi 15 août sur CNEWS, Céline a témoigné de sa prise en charge par les secours, après que son camping a été évacué en raison d'un important incendie dans les Pyrénées-Orientales.

«Ils ont été réactifs». A cause de l'important incendie qui a touché les Pyrénées-Orientales, Céline a dû quitter le camping dans lequel elle logeait. Elle est revenue pour CNEWS sur sa prise en charge par les secours. «Nous avons eu de l'eau, de la nourriture très rapidement. Et puis on nous a installés des lits dès hier soir», a-t-elle raconté ce mardi.

«On nous a dit que le camping a été totalement brûlé, donc on ne sait pas encore si nous pourrons récupérer des affaires. On reste en attente à ce niveau-là», a expliqué Céline, qui était en promenade à Perpignan au moment où l'important incendie s'est déclenché à Argelès, où est situé le camping.

Selon la victime, le propriétaire des lieux devait effectuer un inventaire des emplacements détruits ce mardi au matin, avant qu'une autorisation permette aux sinistrés comme Céline de venir récupérer des affaires.