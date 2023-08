Pyrénées-Orientales : «cet incendie a pris dans une zone particulièrement dense en habitations», selon Christophe Béchu

Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, s'est rendu ce mardi dans les Pyrénées-Orientales auprès des sinistrés touchés par l'incendie. «Le feu a pris dans une zone particulièrement dense en habitations», a-t-il déploré.

Une situation critique pour les habitants des Pyrénées-Orientales. Après l'incendie survenu dans le département, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu s'est rendu sur place afin de témoigner son soutien aux personnes affectées.

«On est venu manifester notre soutien à l'ensemble du personnel du SDIS, aux plus de 600 pompiers mobilisés. On est venu saluer ces renforts qui sont venus de beaucoup de départements», a déclaré le ministre de la Transition écologique. Christophe Béchu a également tenu à saluer «la grande chaîne de solidarité humaine, avec des bénévoles et des employés municipaux venus donner un coup de main».

Un incendie exceptionnel

Ce dernier a notamment qualifié l'incendie d'«exceptionnel», notamment en raison des conditions météorologiques dans la région.

«Le camping est dévasté. Quand le feu a commencé à se répandre dans les bungalows, les bouteilles de gaz ont provoqué des explosions», a détaillé Christophe Béchu, expliquant qu'il était trop dangereux d'envoyer des effectifs de secours sur place.

Egalement présente, la ministre déléguée en charge des Collectivités territoriales, Dominique Faure, a notamment tenu à «témoigner son soutien (...) aux forces de sécurité civile qui ont été héroïques face à ce feu».