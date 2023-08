Canicule : un Ehpad des Pyrénées-Atlantiques ouvre ses portes aux seniors non-pensionnaires pour les protéger de la chaleur

En raison des fortes chaleurs qui traversent actuellement le sud de la France, l’Ehpad du Clos Saint-Jean, en Pyrénées-Atlantiques, a décidé d’ouvrir ses portes aux personnes âgées non-résidentes pour les protéger de la canicule.

Alors que Météo-France a placé 19 départements en vigilance rouge canicule en raison des fortes chaleurs qui touchent essentiellement le centre ainsi que le sud du pays, la maison de retraite du Clos Saint-Jean, à Gan, en Pyrénées-Atlantiques, a décidé d’accueillir gratuitement des personnes âgées non-résidentes pour les protéger de cette canicule.

Cette décision vise à laisser les seniors non-pensionnaires profiter des pièces climatisées et des tournées d’hydratation effectuées par le personnel. «Nous sommes un Ehpad privé. Nous voulons dire que les maisons de retraite privées et les actions solidaires ne sont pas des notions antinomiques (…) Nous avons tout le personnel pour recevoir les personnes âgées et avons de bons locaux qui sont climatisés. Aujourd’hui, nous avons des tournées hydriques conséquentes dès l’arrivée de la période estivale et nous avons prévu du personnel pour le réaliser», a déclaré à CNEWS Stéphane Peyre, directeur de l'Ehpad.

Quant aux activités réservées, celles-ci sont les mêmes pour tout le monde, y compris pour les personnes âgées non-résidentes. «On s'adapte aussi bien aux personnes autonomes qu'aux personnes qui le sont moins. On prévoit de faire des activités telles que la chorale, ce mercredi matin, ou encore les spectacles», a fait savoir Stéphane Peyre.

«D’ailleurs, ce jeudi, une chanteuse sera sur site. De plus, notre personnel fait des quiz et des lotos. Nous avons également du matériel comme les "Tovertafel" ainsi que des moto-bike. Ce sont des matériels adaptés aux personnes âgées pour stimuler les fonctions cognitives, sensorielles et de mobilité», a-t-il ajouté.

À noter que cette initiative est sur place jusqu'à la fin de cet épisode de fortes chaleurs «mais s'il y a un besoin pour d'autres fléaux que la canicule, on se porterait volontaires pour réaliser et recevoir ces personnes», a noté Stéphane Peyre.