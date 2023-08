Inflation : «Il faut plus de baisses sur plus de produits», estime Olivia Grégoire

Invitée de «La Grande Interview» ce mardi 29 août, Olivia Grégoire, ministre déléguée aux PME et au Commerce, est revenue sur l'inflation, reconnaissant qu'il fallait «plus de baisses sur plus de produits».

Un appel à l'effort pour le bien-être des Français. Interrogée par Sonia Mabrouk lors de «La Grande Interview» ce mardi 29 août, la ministre déléguée aux PME et au Commerce, Olivia Grégoire, s'est exprimée sur la question de l'inflation, estimant qu'il fallait faire «plus d'efforts».

«Le bras de fer ne faiblit pas»

«Depuis janvier, nous avons fait venir les distributeurs qui, à l'origine, n'avaient pas l'intention de faire de panier ou un trimestre anti-inflation et ils l'ont fait, avec une baisse supérieure à 10%», a expliqué la ministre, qui doit recevoir les industriels et les représentants de grandes enseignes à Bercy, et qui assure que «le bras de fer ne faiblit pas».

«On a une quarantaine d'industriels qui se sont engagés à une baisse de prix. On a en ce moment 1.000 références produits qui sont en baisse», a ajouté Olivia Grégoire.

«Là où le bât blesse, c'est qu'il y a 20.000 références dans un supermarché. Il en faut plus, donc plus de baisses sur plus de produits», a-t-elle conclu.