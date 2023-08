Nicolas Sarkozy : «Il faut un leader pour la droite républicaine, je crois au clivage entre la droite et la gauche»

Invité de Pascal Praud sur Europe 1 ce mardi 29 août, Nicolas Sarkozy a fait la promotion de son dernier livre et s’est exprimé sur les dossiers chauds de l’actualité. L'ancien président a notamment estimé qu'il était impératif d'avoir «un leader de la droite républicaine».

Après le journal de 20h de TF1 et une interview pour Le Parisien, Nicolas Sarkozy poursuit sa tournée médiatique dans l'émission «Pascal Praud et vous», ce mardi sur Europe 1. L'ex chef de l'État, venu présenter son nouveau livre : «Le temps des combats» (Fayard) dans lequel il décrypte les moments forts de son quinquennat, est revenu sur le climat politique actuel en France. Selon lui, il faut impérativement «un leader de la droite républicaine».

L'ancien président de la République a expliqué qu'il «croit au clivage entre la droite et la gauche et que toutes les opinions ne se valent pas». Selon Nicolas Sarkozy, cette partie de l'opinion publique «a besoin d'être représentée et incarnée», a-t-il déclaré.

Quant à savoir qui pourrait incarner cette figure : «Il y a des gens qui ont du talent et du potentiel, comme Gérald Darmanin, Édouard Philippe, ou encore Laurent Wauquiez. Après, c'est le destin, la chance et le talent qui feront la différence, je serai incapable de vous dire aujourd'hui qui sera l'homme qui rassemblera la droite, mais il faut un leader de la droite républicaine», a-t-il exhorté.

Emmanuel Macron, un choix par défaut

Et ce leader n'est visiblement pas Emmanuel Macron. Interrogé par un auditeur sur son soutien à l'actuel président de la République, Nicolas Sarkozy a expliqué avoir «choisi Emmanuel Macron» parce qu'il «ne voulais pas de Marine Le Pen ni de Jean-Luc Mélenchon». «J'ai fait ce choix, pas parce que j'étais d'accord sur tout avec lui, mais en tant qu'ancien président de la République, mon devoir était de faire le meilleur choix possible dans le climat politique et je ne le regrette pas», a précisé l'ancien président.

«Trop de réflexion peut conduire à l'inaction», a également estimé Nicolas Sarkozy. «C'est tellement rare d'être un leader qui assume, que cela peut évoquer une certaine brutalité», a-t-il détaillé en évoquant son quinquennat et celui d'Emmanuel Macron.

L'ex-chef de l'État est également revenu sur sa décision de limiter le nombre de mandats pour un président de la République. «Si j'avais le choix, je le referais exactement pareil, dix ans au pouvoir c’est immense. Le pouvoir c’est dangereux, on s’y habitue, c’est une drogue dure, dix ans c’est largement suffisant», a-t-il estimé.

