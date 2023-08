Rentrée politique, présidentielle 2027, expérience du pouvoir… Nicolas Sarkozy sur Europe 1 ce mardi pour poursuivre sa tournée médiatique

Invité de Pascal Praud sur Europe 1 ce mardi 29 août, Nicolas Sarkozy vient présenter son nouveau livre : «Le temps des combats» (Fayard) dans lequel il décrypte les moments forts de son quinquennat. Guerre en Ukraine, présidentielle 2027, et rentrée politique, l’ancien président de la République s’exprimera sur les dossiers chauds de l’actualité et répondra aux questions des auditeurs.

Le symbole de l’incarnation politique. Officiellement retiré du pouvoir depuis 2012 et la fin de son unique quinquennat présidentiel, Nicolas Sarkozy n’en demeure pas moins une voix qui compte, dont l’analyse politique est écoutée et respectée, à droite comme au centre, et jusqu’au cœur des plus hautes sphères du pouvoir. À cet égard, Pascal Praud reçoit l’ancien président de la République pour le faire réagir sur tous les sujets d’actualité de la rentrée, et le confronter aux questions des auditeurs.

Après le journal de 20h de TF1 et une interview pour Le Parisien, Nicolas Sarkozy poursuit donc sa tournée médiatique dans l'émission «Pascal Praud et vous», ce mardi à 11h sur Europe 1. L’ex chef de l’État reviendra sur tous les sujets d’actualité, de la guerre en Ukraine, en passant par la rentrée des politiques, sans oublier l’inflation, l’éducation ou encore l’immigration et répondra à toutes les questions sur l'avenir du pays.

Nicolas Sarkozy livre ses prédictions pour 2027

Paru le 22 août dernier chez Fayard, le nouveau livre de Nicolas Sarkozy détonne. S’il retrace les moments forts de son quinquennat, de sa relation privilégiée avec Barack Obama, jusqu’aux grandes rivalités avec certains ténors de l’UMP, l’ancien président de la République livre surtout son analyse du climat politique et social actuel en France, en ne manquant pas de donner son opinion quant à son favori pour la prochaine élection présidentielle.

«J’ai voulu prendre le lecteur par la main, lui faire vivre ces années à l’Élysée comme s’il avait été à mes côtés tout au long de ces événements (...) J’espère que vous sentirez au travers de ces pages combien j’aime la France et j’ai voulu être aimé des Français», a expliqué Nicolas Sarkozy dans un Tweet daté de de ce mercredi 17 août.

Pour assurer la promotion de son nouveau livre, l’ancien président de la République enchaîne les séances de dédicace. Présent à La Baule (Loire-Atlantique) mardi dernier, il devrait ensuite réaliser une quinzaine de dates à travers le pays, en passant notamment par Deauville ou encore Arcachon dans les jours qui suivent.