Voici les 5 Ferrari les plus chères de tous les temps

Les Ferrari produites entre la fin des années 1950 et le début des années 1960 sont les voitures les plus prisées par les collectionneurs. Les plus vintages ont été vendues à plusieurs millions d’euros lors de ventes aux enchères.

Ferrari, une marque luxueuse, reconnue à travers le globe et très prisée par les collectionneurs. Pour acheter un véhicule de la marque italienne, il faut s’armer et sortir le chéquier. Pour les voitures vintages, il faudra débourser, au minimum, plusieurs dizaines de millions d’euros.

La 275 GTB/4 S N.A.R.T. Spider 1967 est la Ferrari de route la plus chère a avoir été vendue lors d'une vente aux enchères organisée par RM Sotheby's en 2013.

©Darin Schnabel/RM Sotheby's

Il n’existe que dix modèles de ce véhicule dans le monde et c’est le modèle de Luigi Chinetti, pilote automobile et entrepreneur italien, qui a été vendu pour la modique somme de 24,9 millions d’euros.

Un des quatre exemplaires de la Ferrari 290 MM datant de 1956 a été vendu aux enchères en 2015 pour la somme de 25,4 millions d’euros.

©Andrew Burton/Getty Images/AFP

Sa rareté combinée au fait qu’elle a été conduite par le célèbre pilote argentin Juan Manuel Fangio expliquent aisément le prix du véhicule.

Des véhicules conduits par des pilotes légendaires

La Ferrari 335 Sport datant de 1957 est une Spider dotée d'une carrosserie Scaglietti, d'un moteur V12 de 4 litres et de 390 chevaux. Ce modèle qui coute 32 millions d’euros a été piloté lors de la course des Mille Miglia. Cette course d’endurance était l’une des plus célèbres au monde.

©Jacques DEMARTHON/AFP

Disputée en environ 24 heures sur route ouverte entre Brescia, Rome et Brescia en Italie, elle a attiré les plus grands pilotes et les marques les plus prestigieuses. Ce modèle, par exemple, conduit par Peter Collins, Luigi Musso et Stirling Moss, a été vendue pour 32 millions d’euros en 2016.

La Ferrari 250 GTO de 1962 avec une carrosserie originale à queue tronquée développe 300 chevaux avec son moteur V12 et peut aller jusqu’à 280 km/h.

©Bonhams

En 2014, un modèle a été vendu aux enchères par Bonhams en Californie à 34,5 millions d’euros.

La Ferrari 250 GTO avec la carrosserie GTO de 1964 est la voiture la plus prisée par les collectionneurs. Le magazine Motor Trend Classic l’a même nommé à la première place de la liste des «meilleures Ferrari de tous les temps».

©Jean-François MONIER/AFP

Avec cette voiture, Ferrari a remporté durant trois années d’affilée (1962, 1963, 1964) le championnat du monde du meilleur constructeur. En 2019, elle s’est vendue aux enchères pour 43,9 millions d'euros.