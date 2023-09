Météo : à quoi s’attendre pour ce week-end ?

Alors que lundi 4 septembre marque le premier jour de la rentrée, le temps devrait redevenir estival ce week-end, avec la barre des 30° C qui devrait être franchie en plusieurs endroits du pays, notamment dans le Sud-Ouest.

Une semaine de rentrée estivale. D’après le site de Météo-France, l’été ne semble pas décidé à s’en aller, les températures chaudes vont faire leur retour dès ce week-end, pouvant dépasser même les 30° C, suivant les régions.

À l’échelle de la France, nous sommes passés de la journée la plus chaude de cet été, jeudi 24 août, à des journées fraîches depuis ce week-end avec des températures bien sous les normales.





Notre article : https://t.co/YCZMf2wJQU pic.twitter.com/LfsflRZQ5b — Météo-France (@meteofrance) August 29, 2023

Si la dernière semaine d’août a été plutôt fraîche en France, les températures se sont nettement radoucies ce vendredi, atteignant même les 32° C à Toulouse. Contrairement à la partie nord du pays, qui a plutôt été marquée par les intempéries et dont les températures n’ont pas dépassé les 25° C.

Chaleur et orages à prévoir dans le sud

Néanmoins, la prudence est de mise puisque Météo-France a placé en vigilance jaune orages la Charente-Maritime, la Charente, la Dordogne, la Gironde, le Lot-et-Garonne, le Gers, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et les Pyrénées-Orientales dès ce vendredi soir.

«Orages localement forts ce vendredi soir sur le sud-ouest du pays, en particulier sur les Pyrénées-Atlantiques, avec un risque de chutes de grêle et des rafales de vent pouvant atteindre 80 à 90 km/h», a écrit l’agence météorologique.

La vigilance sera maintenue pour la journée de samedi, et les départements du Cantal, la Corrèze, l’Hérault, la Haute-Vienne, la Creuse, la Vienne, les Deux-Sèvres, la Vendée, l’Indre, l’Indre-et-Loire, le Maine-et-Loire, le Loir-et-Cher et la Sarthe viendront s’ajouter à la liste.

Attention aux #orages avant le retour de la chaleur ! Dès ce vendredi soir et jusqu'à samedi, une dégradation orageuse touchera le Sud-Ouest.





Dès dimanche et surtout lundi, un épisode de chaleur tardive se mettra en place sur une partie du pays.



https://t.co/MgiAbIDOP2 pic.twitter.com/FHvDg4cXPw — Météo-France (@meteofrance) September 1, 2023

Les températures seront au-dessus des normales de saison et remonteront au retour du soleil dès dimanche : Météo-France prévoit jusqu’à 33° C en Gironde, 32° C en Lot-et-Garonne, en Dordogne et dans les Landes, 31° C en Charente-Maritime. C'est d'ailleurs dans les Pyrénées-Atlantiques qu’il fera le plus «frais» avec 27° C. La chaleur devrait restée stable encore plusieurs jours.