Thibault de Montbrial : «La France est en train de se tiers-mondiser»

Invité de La Grande Interview ce vendredi 1er septembre, Thibault de Montbrial, avocat et président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, a estimé que la France est «en train de se tiers-mondiser».

Frotteurs, mains baladeuses, viols... 57.000 plaintes pour violences sexuelles dans les transports en commun franciliens ont été déposées en 2020, selon une note de la préfecture de police de Paris.

Des chiffres en hausse, liés, selon Thibault de Montbrial, à l'augmentation de l'immigration sur le territoire français. «Il y a un lien, car lorsqu'on rentre dans le détail, il y a une augmentation des agressions sexuelles aussi au niveau européen liée aux étrangers, d'après les statistiques», a-t-il affirmé.

Mais pas que, selon le président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, l'augmentation du nombre de plaintes est aussi dû à l'évolution de la propension à le faire. «C'est devenu aussi un sujet dont on parle davatange, et c'est également un peu plus pris en compte dans le domaine public», a-t-il néanmoins reconnu.

Enfin, Thibault de Montbrial a regretté le retard de la France dans le traitement médical de certaines maladies psychiatrique. «Il y a beaucoup de cas, de gens avec des pulsions qu'on a du mal à soigner, parce que la psychiatrie est en grande difficulté», selon lui, estimant ainsi que la France est «en train de se tiers-mondiser».