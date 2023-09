Mort de Socayna, 24 ans, à Marseille : qui était la jeune femme tuée dans une fusillade sur fond de trafic de drogue ?

Socayna, 24 ans, est décédée ce mardi 12 septembre après avoir reçu une balle perdue sur fond de trafic de drogue à Marseille. Qui était cette jeune femme qui a perdu la vie alors qu’elle se trouvait tranquillement à son domicile ?

C’est une véritable tragédie qui a touché la famille de Socayna, 24 ans. Il y a deux jours, dimanche 10 septembre, la jeune femme a été touchée par une balle à la tête alors qu’elle se trouvait dans son appartement à Marseille. Il était environ 23h quand une fusillade a éclaté, sur fond de trafic de drogue. Les deux tireurs sont toujours recherchés par la police.

D’abord en état de mort cérébrale, Socayna est ensuite décédée dans la matinée du mardi 12 septembre. Qui était cette jeune femme qui a brutalement perdu la vie, victime collatérale du trafic de drogue ? Socayna était une jeune étudiante studieuse qui menait une vie paisible.

Elle habitait dans un appartement au 3e étage d'un immeuble dans le quartier Saint-Thys du 10e arrondissement, dans le sud-est de Marseille. C’est là qu’elle vivait tranquillement sa vie avec sa sœur et sa mère, qui les élevait seule. Étudiante sérieuse, au moment du drame, Socayna se trouvait d’ailleurs en train de travailler devant son ordinateur en buvant un verre de lait, quand elle a été touchée à la tête par une balle de Kalachnikov qui a traversé le mur.

Avec cette nouvelle victime de 24 ans, «on a atteint le degré ultime» de ces violences, a dénoncé la procureure de la République Dominique Laurens dans un communiqué. Une enquête a été ouverte pour «tentatives d'assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime» et confiée à la police judiciaire. Selon le parquet de Marseille, 43 personnes sont mortes en 2023 à la suite de violences liées au narcobanditisme à Marseille et dans les villes proches.