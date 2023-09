Miss France 2024 : pourquoi la Miss Nouvelle-Calédonie, Mathilda Lelong, a-t-elle été destituée ?

Après avoir été élue Miss Nouvelle-Calédonie samedi dernier, Mathilda Lelong a été destituée en raison d’une erreur de comptage.

C'est l'ascenseur émotionnel. Mathilda Lelong a été sacrée Miss Nouvelle-Calédonie samedi dernier. Malheureusement, la jeune femme de 25 ans a été destituée, a appris l’AFP auprès du comité local d'organisation du concours de beauté.

Et ce, en raison d’une erreur de comptage des votes lors de la soirée de gala. La présidente du comité Miss Nouvelle-Calédonie, Stella Le Van Hao, a en effet reconnu «une erreur de comptage regrettable».

Au second tour, Mathilda Lelong, qui voulait suivre les traces de sa maman, Carole Roudeillac, Miss Nouvelle-Calédonie en 1996, est en réalité arrivée en quatrième position.

«J'espère amener la Nouvelle-Calédonie le plus loin possible, et je représenterai au mieux les Calédoniens (…). Je serai proche du public, je partagerai les valeurs qui me sont chères, qui sont la sincérité et la motivation», avait-t-elle déclaré lors de la finale.

La couronne de Miss Nouvelle-Calédonie revient finalement à Emma Grousset, classée quatrième après le décompte erroné de samedi.

La miss de 21 ans, qui succède à Océane Le Goff, Miss Nouvelle-Calédonie 2022, représentera le territoire du Pacifique sud le 16 décembre prochain, à Dijon.