Hérault : les impressionnantes images des intempéries

Le département de l’Hérault a été frappé par de fortes intempéries dans la nuit de vendredi à samedi. Le secteur était placé en vigilance rouge aux pluies et inondations samedi en début d’après-midi.

Météo-France a relevé plus de 500 mm d’eau sur les hauts cantons de l’Hérault samedi 16 septembre. Placé en vigilance rouge dans l’après-midi, le département est ensuite repassé en vigilance orange pour le risque de crues et en jaune pour les pluies et inondations. Sur place, l'eau a pris le monopole de la voie publique et c'est assez impressionnant.

Dans la ville de Roqueredonde, non loin de la frontière avec l’Aveyron, 343 mm ont été relevés samedi matin à 9 heures. La plus grosse partie est tombée en six heures, selon Météo-France.

#PhotosDuJour|| Hier après-midi au plus fort de la #VigilanceRougecrues éclairs du Rieutord & ruissellement intense à Saint-Martin-de-Londres provocant des dégâts importants Courage aux Saint-Martinoises, aux Saint-Martinois & aux Héraultais touchés par ces intempéries pic.twitter.com/YU3bb2LX06 — Pompiers 34 (@PompiersHerault) September 17, 2023

La commune de Lunas a également été victime d’un violent orage survenu en fin de nuit samedi. Des précipitations très localisées ont atteint 350 mm entre 3 heures et 7 heures du matin. Cette crue très rapide a emporté plusieurs voitures.

Certaines maisons en bordure du cours d’eau de l’Orb ont également été inondées : «Une vingtaine de familles s’est réfugiée dans une salle polyvalente», a révélé Aurélien Manenc, maire de Lunas et également sapeur-pompier.

Pas de victimes recensées

Personne n'a été blessé malgré les pluies très impressionnantes. Une quarantaine de personnes a tout de même été mise en sécurité sur le secteur de Roqueredonde et de Lodève dans la nuit de vendredi 15 à samedi 16 septembre, a indiqué Midi Libre dimanche 17 septembre.

Images impressionnantes de la crue de la Lergue à Lodève ce samedi après-midi ! Le plus gros des pluies est passé et le niveau commence à baisser. (© Jaimelesarbres) pic.twitter.com/EFOEKrLf9D — Météo Express (@MeteoExpress) September 16, 2023

Les dégâts les plus importants ont été observés à Saint-Martin-de-Londres, où l’eau a envahi les rues pour atteindre 80 centimètres de hauteur.

Ces épisodes de pluie «sont les conséquences des remontées d’air chaud et humide de la Méditerranée qui se produisent de façon critique de mi-septembre à mi-décembre, période pendant laquelle la mer est plus chaude, ce qui favorise l’évaporation» a expliqué Christophe Mirmand, préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, à l'AFP vendredi 15 septembre. Il a précisé que «les crues qui en résultent peuvent être très soudaines et très dangereuses».