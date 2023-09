Sécurité : visite de Charles III, François à Marseille, Coupe du monde de rugby… Une semaine sous haute tension en France

Alors que plusieurs événements importants jalonnent le calendrier cette semaine, le ministère de l’Intérieur a lancé un appel pour une mobilisation «sans précédent» des forces de l’ordre partout sur le territoire.

Une semaine sous haute tension. Alors que la France accueille la Coupe du monde de rugby et qu’elle se prépare à recevoir successivement le roi Charles III et le pape François, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé la mobilisation de l’ensemble des forces de l’ordre à compter de ce lundi 18 septembre, invitant les ministres à réduire leurs déplacements pour préserver la disponibilité des policiers.

Un programme chargé

Le premier événement de taille sera la visite d’Etat du roi Charles III et de la reine Camilla du mercredi 20 au vendredi 22 septembre à Paris et à Bordeaux avec un programme très chargé : dîner d’Etat au château de Versailles, descente des Champs-Élysées, cérémonie devant l’Arc de triomphe, ou encore visite du chantier de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

La journée de vendredi marquera également l’arrivée du pape François à Marseille, pour une visite de deux jours à l’occasion de la clôture des «rencontres méditerranéennes», tandis que la Coupe du monde de rugby mobilise déjà de nombreux agents des forces de l’ordre avec en point d’orgue le troisième match du quinze de France, qui affrontera la Namibie jeudi au stade Vélodrome.

Par ailleurs, une manifestation contre les violences policières, ainsi que la traditionnelle «techno parade» sont également prévues le samedi 23 septembre et devront nécessiter la présence de nombreux policiers et gendarmes sur la capitale. Enfin, le match de football entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille qui se tiendra le dimanche 24 septembre fait aussi craindre d’éventuels troubles à l’ordre public.

Jusqu'à 30.000 policiers et gendarmes mobilisés

Une succession d’événements importants qui devrait donc mobiliser l’ensemble des forces de l’ordre du pays, afin d’assurer la sécurité partout sur le territoire. Dès ce mercredi 20 septembre, ce sont 8.000 policiers et gendarmes qui seront déployés dans tout le pays. Ils seront 10.000 jeudi, puis 12.000 vendredi et enfin jusqu’à 30.000 samedi, répartis «dans les centres-villes et sur la voie publique».

À cet égard, Gérald Darmanin, qui sera l’invité de la Grande Interview sur CNEWS et Europe 1 ce lundi 18 septembre, a demandé à ses collègues ministres de réduire au maximum leurs déplacements dans la semaine du 18 au 24 septembre afin de préserver la disponibilité des forces de l’ordre pour assurer la sécurité des grands événements. «Le contexte est exceptionnel en termes d'ordre public», a argué le ministre de l'Intérieur.

Un contexte d'autant plus particulier que tous ces événement se conjuguent à une menace terroriste accrue. Dans le dernier numéro de son magazine Sada al-Malahim, al-Qaida dans la péninsule arabique (Aqpa) a ainsi menacé la France et la Suède de nouvelles attaques terroristes. Des menaces qui inquiètent, malgré un gouvernement toujours sous vigilance.