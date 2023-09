Sondage : plus de 6 Français sur 10 favorables à l'arrêt des subventions versées aux associations pro-migrants

Selon un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, dévoilé ce jeudi 28 septembre, un peu plus de 6 Français sur 10 (61 %) sont favorables à ce que les associations pro-migrants ne soient plus subventionnées.

Une majorité pour que l'Etat ferme les robinets. Alors que l’actualité politique récente a été marquée par l’afflux massif de migrants à Lampedusa, poussant Emmanuel Macron à prendre la parole et apporter son soutien à l'Italie, en première ligne, un sondage de l'institut CSA pour CNEWS indique ce jeudi que 6 Français sur 10 sont favorables à l’arrêt des subventions versées aux associations pro-migrants.

En effet, à la question «Faut-il arrêter de subventionner les associations pro-migrants», 61% des personnes interrogées ont donc répondu «oui», 38 % «non», tandis que 1% ne se prononcent pas.

© CNEWS

Dans le cadre de ce sondage, 63% des hommes et 60% des femmes estiment nécessaire l’arrêt des subventions pour ces associations qui favorisent l’entrée des migrants sur le territoire.

Le «oui» l’emporte aussi dans toutes les classes d’âge, et plus largement chez les plus jeunes avec 73% chez les 18-24 ans. Du côté des 50-64 ans, ils y sont également favorables à hauteur de 65%.

Parmi les catégories socioprofessionnelles, cette idée est davantage soutenue par les CSP- (65%), qui représentent les revenus les plus modestes, et les inactifs (63%). Du côté des CSP+, soit les catégories sociales les plus favorisées, plus d’un Français sur deux (55%) a également répondu «oui» à la question posée.

Un (très) important clivage gauche-droite

En ce qui concerne les affinités politiques, la question de la subvention des associations pro-migrants divise fortement.

En effet, l'ensemble des sondés proches de la gauche se dit opposé à un arrêt de ces aides. Les sympathisants d’EELV sont contre à hauteur de 68%. Ils sont suivis par le Parti socialiste (64%) et La France insoumise (63%).

A droite, ce sont les personnes affiliées au parti Reconquête qui sont le plus en accord avec la question posée par ce sondage. En effet, 97% de ces dernières ont répondu «oui». Soit légèrement plus que les électeurs du Rassemblement national (95%). De leur côté, les sondés proches des Républicains, sont à 82% à souhaiter cet arrêt des subventions. Du côté de l’exécutif, 63% sympathisants de Renaissance se prononcent également en faveur d'un arrêt du versement des subventions.

© CNEWS

Pour rappel, le 19 septembre dernier, alors que près de 8.500 migrants débarquaient sur l’île de Lampedusa en Italie, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin affichait une «position de fermeté» indiquant que la France «n’accueillerait pas de migrants qui viennent de Lampedusa».

Parfois accusés de favoriser l’immigration irrégulière, les associations pro-migrants sont dans le viseur du locataire de Beauvau. Ce dernier a d'ailleurs souvent fustigé le rôle joué par ces associations, jugé trouble, lors de prises de parole à l’Assemblée nationale.

Le 18 septembre dernier, sur CNEWS et Europe 1, Gérald Darmanin affirmait en outre qu’il ne pouvait «y avoir comme message donné aux personnes qui viennent sur notre sol qu’elles seront accueillies quoi qu’il arrive».

Lors de sa prise de parole, le ministre de l’Intérieur a indiqué «lutter» contre les «passeurs» et des «associations qui ont parfois des bonnes intentions» qui pourraient «vanter les aides et l’attractivité de la France».

Sondage réalisé les 26 et 27 septembre par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.013 personnes âgées de plus de 18 ans.