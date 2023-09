Marseille : les images choquantes d'un règlement de compte qui a fait 2 morts (vidéo)

Un règlement de compte a fait 2 morts dans le 4e arrondissement de Marseille, ce jeudi 28 septembre au soir. La scène, très choquante, a été filmée par les caméras de surveillance de la ville et les images diffusées sur les réseaux sociaux.

Un nouveau règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants ? Deux personnes sont mortes lors d'une fusillade dans le 4e arrondissement de Marseille ce jeudi soir. La scène particulièrement choquante a été filmée et publiée sur les réseaux sociaux.

D'après une source policière à CNEWS, un homme lourdement armé est sorti d'un véhicule en pleine rue vers 19h40 jeudi dans le quartier des Chutes-Lavie, et s'est mis à tirer sur trois personnes. Un premier est mort sur le coup, âgé d'une quarantaine d'années.

Une troisième victime entre la vie et la mort

Le second, plus jeune étant âgé de 25 ans, s'est réfugié dans un bar à priximité et y est décédé. Il a été touché au dos, à l'épaule et au cou. Quant au troisième, il a été retrouvé sur un terrain de pétanque non loin du lieu des tirs. Il a été touché plusieurs fois au bras, presque sectionné, et a été hospitalisé avec un pronostic vital très engagé.

A noter que les trois victimes sont connues de la police pour trafic de drogue, toujours selon la même source. Un véhicule similaire à celui des faits a été découvert dans un parc, sans pour autant être clairement identifié à ce stade de l'enquête.

Ces deux nouveaux meurtres, dont le lien avec le trafic de drogue qui gangrène la deuxième ville de France n'est pour l'heure pas établi, interviennent plus de deux semaines après le dernier homicide officiellement lié par les enquêteurs à la guerre entre gangs pour le contrôle des points de vente de stupéfiants dans la cité phocéenne.

Depuis le début de l'année à Marseille, 42 personnes, selon un décompte de l'AFP, ont perdu la vie dans des violences liées de façon avérée au trafic de stupéfiants, dont trois victimes collatérales.