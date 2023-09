Punaises de lit : voici 6 conseils pour bien nettoyer vos vêtements

Face à la recrudescence des punaises de lit, les pouvoirs publics ont sonné l’alerte. Pour éviter ces nuisibles, le ministère de la Transition écologique a donné quelques conseils à suivre, le premier étant de bien nettoyer ses vêtements.

Présentes dans les appartements, dans les salles de cinéma et plus récemment dans les transports en commun, les punaises de lit suscitent une multitude d’inquiétudes auprès de la population. Cette «invasion» a poussé les pouvoirs publics à réagir, à l’instar du premier adjoint de la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire. Ce dernier a réclamé jeudi 28 septembre au gouvernement un plan contre les punaises de lit.

«Si les punaises de lit avaient disparu dans les années 50 en France, la recrudescence de ces insectes sur le territoire national est une réalité», a alerté le ministère de la Transition écologique. Parmi les causes de cette invasion, le ministère a cité «les voyages internationaux et le développement des résistances aux insecticides».

un Lavage à plus de 60°C

Pour éviter ces nuisibles, le ministère de la Transition écologique a invité la population à «laver les vêtements d’occasion à plus de 60° C» en machine. Le linge de lit et les vêtements doivent absolument être transportés dans un sac fermé depuis la chambre vers la machine. Une fois lavés, ceux-ci doivent rester scellés dans un sac en plastique jusqu’à la fin de l’infestation.

un Séchage à l’aide d’un appareil à vapeur sèche

Après le lavage, il faut alors passer à l’étape supérieure : le séchage. Pour cela, le ministère conseille de placer son linge «au sèche-linge au cycle le plus chaud durant au moins 30 minutes». Il est également conseillé d’utiliser minutieusement un appareil à vapeur sèche. Celui-ci est doté d’une haute température (plus de 120 °C) permettant de détruire tous les stades de punaises de lit au niveau des recoins ou des tissus d’ameublement.

une Congélation durant 72h

Autre conseil, il s’agit de la congélation du linge. En effet, le ministère invite aussi à congeler ses vêtements ainsi que ses petits objets à moins de 20 °C pendant une durée de 72 heures minimum.

Aspirer pour se débarrasser des œufs

Une autre méthode évoquée par le ministère devrait également permettre de se débarrasser temporairement des punaises de lit. En effet, le ministère a également conseillé d’aspirer, à l’aide de l’embout fin de l’aspirateur, les œufs, jeunes et adultes mis en évidence.

Cependant, «l’aspirateur ne tue pas l’insecte, qui pourrait ressortir plus tard du sac». Après cette étape, on doit «fermer le sac, l’emballer dans un sachet plastique et le jeter dans une poubelle extérieure». Il ne faut pas oublier de nettoyer le conduit de l’aspirateur à l’eau savonneuse ou avec un produit de nettoyage domestique.

un Nettoyage à la brosse

Si l’on préfère laver ses vêtements à la main, dans ce cas, le ministère conseiller de procéder au nettoyage à la brosse. Ainsi, il faut brosser «à sec ou avec un nettoyant de surface certains recoins ou tissus est un geste complémentaire pour supprimer les œufs ou les jeunes insectes difficiles à mettre en évidence».

Néanmoins, il faut savoir que le brossage ne tue pas les punaises de lit. Il faut donc y associer l’aspirateur ou un grand nettoyage du sol.

Suppression de l’ameublement infesté

Après avoir repéré les matelas et meubles contaminés par cette invasion de punaises de lit, il faut procéder à leur suppression. Toutefois, le ministère conseille de procéder à une suppression «réfléchie et organisée». D'autant plus qu'il ne faut pas ranger vos vêtements nouvellement nettoyés dans un meuble infesté qui risquerait de les «recontaminer».

«Les matelas ou meubles contaminés ne doivent bien sûr pas être vendus, ni déposés dans la rue : il faut s’assurer qu’ils aillent directement en décharge et qu’ils ne soient pas récupérables (les rendre inutilisables)», peut-on lire.

Dernier point important, et celui-ci concerne plutôt le bricolage. Pour éviter une aggravation de l’infestation, il ne faut pas hésiter à faire appel aux professionnels afin d’effectuer d’éventuelles interventions sur le bâti. Il faut reboucher les fissures, visser les prises, recoller le papier peint et les plinthes pour éviter de nouvelles intrusions.