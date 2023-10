Carburants : dates, stations concernées... Tout savoir sur «l'opération prix coûtant» qui commence ce lundi chez Casino

Dès ce lundi 2 octobre, le groupe Casino va proposer son carburant à prix coûtant en semaine. Cet engagement s'ajoute à celui de Carrefour et E.Leclerc.

Un nouveau coup de pouce. Mardi dernier, le gouvernement a reçu les acteurs de la grande distribution pour aborder la situation du marché des carburants. L’objectif : réfléchir collectivement à la manière de proposer des baisses de prix aux Français en période d'inflation.

Le groupe Casino avait alors expliqué s’engager à des opérations «prix coûtant» pour les week-ends, uniquement. Finalement, l’enseigne rejoindra E.Leclerc et Carrefour qui appliquent cette offre tous les jours depuis vendredi.

Une opération jusqu'à la fin de l'année

Cette opération menée par le groupe Casino débutera ce lundi 2 octobre et prendra fin le 31 décembre prochain. L'enseigne a indiqué que l'offre portera sur le diesel et le Sans Plomb 95. Le GPL et le Superéthanol-E85 seront ainsi exclus.

Au total, plus de 80 stations-services (détail disponible ICI) seront concernées par ces baisses de prix à la pompe. Elles s'ajoutent, entre autres, aux 750 du groupe E.Leclerc.

La Première ministre a donné rendez-vous début décembre à l’ensemble des participants pour refaire un point sur la situation. «Près de 120.000 opérations» dans 4.000 stations jusqu'à la fin de l’année sont prévues, selon Matignon.