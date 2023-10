Trains Ouigo pour Noël : tout savoir sur la mise en vente des billets qui démarre ce mercredi

Si le mois d’octobre vient à peine de commencer, la SNCF pense déjà aux vacances de Noël et lance dès ce mercredi 4 octobre sa vente d’hiver pour des billets Ouigo à petits prix.

De quoi voyager à prix modéré. En prévision des fêtes de fin d’année, la SNCF lance ce mercredi sa vente d’hiver pour les billets de train Ouigo. Le but : permettre aux Français de voyager en profitant des petits prix proposés durant cette vente.

Une vente qui permet aux voyageurs de se procurer des billets à bas coût pour des trajets effectués entre le 10 décembre 2023 et le 5 juillet 2024.

Ainsi, ce ne seront pas seulement les vacances de Noël qui seront visées mais également l’ensemble des congés de l’année scolaire à l’exception des grandes vacances qui font l’objet de ventes spéciales plus tard dans l’année.

Pour des vacances d'hiver qui ne gèlent pas votre portefeuille. — OUIGO (@OUIGO) September 28, 2023

Les trains Ouigo desservent une cinquantaine de destinations en France parmi lesquelles de grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux ou encore Rennes mais aussi des villes de plus petite envergure comme La Rochelle, Lorient ou bien encore Narbonne.

Les TGV Inoui et les Intercités concernés

Les trains Ouigo ne sont pas les seuls concernés par cette vente d’hiver. Il sera également possible de réserver dès le 4 octobre des billets de TGV Inoui et Intercités mais pour des trajets compris entre le 10 décembre 2023 et le 9 janvier 2024.

Pour ce qui est des vacances d’hiver, dites de février, une autre vente est prévue à compter du 15 novembre 2023 pour des trajets compris entre le 10 février 2024 et le 24 mars.