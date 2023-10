Billets de train SNCF pour Noël : quand seront-ils mis en vente ?

La mise en vente des billets de train pour les vacances de fin d’année commencera ce mercredi 4 octobre, a annoncé la SNCF.

Les Français pourront bientôt prendre leurs billets de train pour les vacances de Noël. La SNCF a annoncé mettre en vente ses tickets dès ce mercredi 4 octobre. Ainsi, les voyageurs pourront dès cette date acheter leur billet TGV Inoui ou Intercités pour un départ entre le 10 décembre et le 9 janvier 2024.

Pour rappel, les vacances de Noël commenceront le samedi 23 décembre et se termineront lundi 8 janvier 2024.

Les voyageurs des trains Ouigo seront plus chanceux et pourront prévoir leurs voyages sur plusieurs mois car les billets de train seront disponibles à la même date pour des départs entre le 10 décembre prochain et le 5 juillet 2024.

La SNCF a aussi mis à disposition sur son site le calendrier de mise en vente des billets pour les périodes à venir. Les voyageurs pourront ainsi réserver leurs billets dès le 15 novembre pour les trajets situés entre le 10 février et le 24 mars 2024.

Pour les prochaines échéances, les voyageurs devront attendre leurs ouvertures progressives, entre le 9 janvier et le 9 février.