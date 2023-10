Punaises de lit : comment s'en débarrasser sur un matelas ?

Fermetures d'établissements scolaires, présence signalée dans les transports publics ou les cinémas... Les punaises de lit semblent être partout. Mais alors que leurs cachettes préférées sont les matelas, les oreillers et les sommiers, comment s'en débarrasser ?

Elles provoquent une inquiétude croissante chez les Français. Attirées par le sang des humains qui constitue leur nourriture, les punaises de lit vivent avec les hommes depuis la nuit des temps et semblent aujourd'hui être partout.

Cinémas, aéroports, transports et même chez soi, aucun endroit ne leur échappe. Surtout, leurs cachettes préférées sont les matelas, sommiers et autres oreillers - la literie en somme - d’où elles tirent précisément leur nom de punaises de lit. Et face à cette invasion, il existe plusieurs astuces à connaître pour la protéger et par l même occasion protéger ses nuits.

Eloigner meubles et objets proches de son lit

Dans la mesure où le lit reste leur endroit préféré, pour l’atteindre, les punaises de lit peuvent utiliser plusieurs cachettes qui leur permettront d’attendre, cachées dans l’ombre, l'immobilisation de leur proie humaine par le sommeil.

Particulièrement photophobes, les punaises de lit détestent en effet la lumière et attendent donc d’être dans l’obscurité pour agir - soit durant les heures de sommeil. Pour atteindre le lit, elles ont l'habitude de se servir des tables et lampes de chevet, du sommier, d'un tapis, bref tout ce qui avoisine le matelas et qui constitue un moyen de transport précieux.

Concrètement, la première astuce va donc être d'éloigner de son lit tout le mobilier proche, ainsi que tous les éléments décoratifs, cci afin de limiter leur espace de vie qui probablement abrite tout une colonie.

Mettre des draps de couleur claire

Les punaises de lit sont des petites bêtes brunes et furtives. Afin de maximiser les chances de les détecter, le mieux reste ainsi de choisir un code couleur clair pour sa literie (drap de matelas, taie d’oreiller et de couverture).

utiliser un ruban adhésif double-face

Le ruban adhésif double-face peut aussi constituer un piège contre les punaises de lit, s'il est enroulé autour de chaque pied de lit.

Il est conseillé de disposer également du talc ou de la terre de Diatomée en dessous de chaque pied, la poudre pouvant coincer les insectes chaque fois qu'ils essaieront de monter ou descendre du lit.

s'équiper de housses spéciales punaises de lit

Si l'invasion prend des proportions difficilement contrôlables, il est également possible de se procurer une housse spéciale, qui s'enfile autour du matelas. Totalement hermétique, celle-ci permettra d'emprisonner les insectes qui y sont déjà présents, pour les laisser mourir, faute de pouvoir se nourrir.