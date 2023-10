Immigration : pour Aurore Bergé, «la France doit retrouver sa souveraineté et décider qui elle accueille et expulse»

Invitée de la Grande Interview Cnews-europe1 ce vendredi 6 octobre, la ministre des Solidarités et des Familles Aurore Bergé s’est exprimée sur le projet de loi immigration, actuellement en débat au Sénat.

«La France doit retrouver sa pleine souveraineté», ce sont les mots d’Aurore Bergé, la ministre des Solidarités et des Familles, interrogée sur la loi immigration dans la Grande Interview Cnews-europe1.

Alors que le projet de loi immigration est actuellement débattu au Sénat, la ministre a estimé qu’il «n’y a pas de tabou à avoir sur ces sujets-là».

Selon elle, il faut faire en sorte que «ceux qui n’ont pas vocation à rester sur notre territoire soient bien expulsés dans les meilleurs délais et rétablir la double peine, c’est-à-dire que quelqu’un qui a été condamné pour un délit ou un crime dans notre pays doit purger une peine de prison et ensuite être renvoyé».

À l’inverse, il faudrait «régulariser celles et ceux qui s’intègrent dans notre pays par le travail et dont on a besoin dans beaucoup de secteurs, qui sont des secteurs en tension».

Retrouver une pleine souveraineté

«Il faut peut-être se poser la question de qui on veut accueillir. Un État souverain doit décider de qui il accueille et qui il expusle, c’est ce qui doit être notre cas. La France doit retrouver, et c’est ce qu’on fait depuis six ans, sa pleine souveraineté, notamment en matière de politique migratoire», a-t-elle ajouté.

Pour Aurore Bergé, «il y a un certain nombre de personnes qui sont des immigrés qui travaillent et dont nous avons besoin». C’est donc ceux-là qu’elle préfère «accueillir, régulariser, permettre que leurs enfants aillent à l’école et que les choses se passent dans de bonnes conditions» et «expulser avec la plus grande fermeté ceux qui enfreignent nos valeurs et nos règles».

Pour rappel, selon un sondage de l’institut CSA pour Cnews, 77% des Français sont favorables l’instauration d’une prime pour les travailleurs français occupant des métiers en tension.