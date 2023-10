Sondage : 86% des Français estiment qu’il faut systématiquement interdire les partis et associations qui soutiennent le terrorisme islamique

Selon un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, paru ce mercredi 11 octobre, 86% des Français sont favorables à l’interdiction systématique des partis politiques et associations qui soutiennent et font l’apologie du terrorisme islamique.

Répondre avec intransigeance. Alors que les attaques du Hamas contre Israël ont suscité une vive émotion mais aussi la polémique en raison des réactions de certaines formations politiques de gauche, un sondage de l’institut CSA pour CNEWS révèle, ce mercredi 11 octobre, que 86% des Français sont favorables à une interdiction systématique des partis et associations qui soutiennent ou font l’apologie du terrorisme islamique.

Concernant l’âge des personnes interrogées, les 65 ans et plus sont les plus favorables à une interdiction (93%). Les moins de 35 ans sont aussi majoritairement pour (80%).

Du côté des catégories socioprofessionnelles, les CSP+, qui regroupent les personnes les plus favorisées, et les inactifs font preuve d'une grande fermeté à l'égard des associations et partis politiques qui soutiennent et font l’apologie du terrorisme islamique (88%). C’est sept points de plus que les CSP- (81%).

LFI se démarque des autres

Si l'on se penche sur l’opinion politique des personnes sondées, on observe que l’interdiction est souhaitée par l’ensemble des sympathisants de tout bord.

Une différence est cependant remarquée à gauche. En effet, si les électeurs du Parti socialiste sont 88% à avoir répondu «oui» à la question posée par l’institut CSA, ce chiffre est inférieur du côté des sympathisants de EELV (76%) et encore plus chez La France insoumise (64%).

A droite, les électeurs de Reconquête (97%), du Rassemblement national (96%) et des Républicains (93%) se montrent intransigeants. Même son de cloche en ce qui concerne la majorité présidentielle : 92% des personnes interrogées proches de Renaissance estiment qu’il faut interdire systématiquement ces partis politiques et associations.

Le NPA dans le viseur

A la suite des attaques du Hamas menées contre Israël, les positions de certains partis politiques de gauche ont indigné une partie de l’opinion publique. C’est le cas notamment du Nouveau parti anticapitaliste (NPA).

Le parti représenté par Philippe Poutou est visé par une enquête pour apologie du terrorisme après son communiqué en réaction aux actes barbares commis par l'organisation terroriste islamiste.

Le parti d’extrême gauche a «rappelé son soutien aux Palestiens et aux moyens de lutte qu’ils et elles ont choisis pour résister».

Mardi, depuis l’Assemblée nationale, le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti avait demandé un «traitement immédiat, ferme et systématique» des propos faisant l’apologie du terrorisme.

Outre le NPA, Gérald Darmanin a ajouté, sans donner de précision, avoir fait «plusieurs signalements» à la justice pour des faits semblables.