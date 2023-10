Grève du 13 octobre : écoles, RER, métro, aéroports… A quoi s’attendre ?

La journée du vendredi 13 octobre sera marquée par une grève d'ampleur, à l'appel de l'intersyndicale, concernant les problématiques liées au pouvoir d'achat des Français, les minima sociaux ainsi que l'égalité entre les femmes et les hommes. Des manifestations sont prévues partout dans le pays.

Près de 200 rassemblements attendus dans toute la France. L'intersyndicale a appelé à une mobilisation massive ce vendredi 13 octobre, pour lutter contre l'augmentation des prix, remettre sur le table la hausse des salaires et interpeller le gouvernement sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Des grèves seront notamment suivies au sein de l'Education nationale, chez les contrôleurs aériens, dans les transports en commun et le secteur de la santé.

Éducation

Les professeurs des écoles sont invités à faire grève par le syndicat FSU-SNUipp qui réclame notamment une hausse «d'au moins 300 euros nets par mois» en leur faveur.

Dans son communiqué, le premier syndicat dans les écoles maternelles et élémentaires a également fait de l'égalité salariale son cheval de bataille. Selon des données d'Eurostat de 2021 qu'il a partagées, «les salaires moyens des femmes restent inférieurs de 19 % à ceux des hommes, avec une disparité atteignant 12,3 % à temps de travail égal».

La FSU-SNUipp, qui rappelle sa revendication, « une augmentation immédiate d’au moins 300 € nets par mois, pour toutes et tous et sans contrepartie », « appelle les personnels à se mobiliser pour les salaires lors de la journée du 13 octobre » https://t.co/XjrFPcHSCT — FSU-SNUipp (@FSU_SNUipp) October 10, 2023

Ainsi, des perturbations sont à prévoir dans la prise en charge des écoliers ce vendredi, ainsi que lors des services de cantine. Dans le secondaire aussi les enseignants sont appelés à la mobilisation.

transports en commun

Dans les transports en commun, ce mouvement de grève risque d'être particulièrement suivi. En effet, les principaux syndicats, dont Sud Rail, la CFDT Cheminots et la CGT Cheminots, ont déposé un préavis de grève du jeudi 12 octobre à 18h jusqu'au samedi 14 octobre à 8h.

Le détail des perturbations sera connu ce jeudi soir, après les annonces de la RATP et de la SNCF.

Les dernières journées de mobilisation organisées en opposition à la réforme des retraites avaient été très suivies par les professionnels du secteur.

aéroports

Côté transport aérien, la Direction générale de l'Aviation civile avait demandé dès le lundi 9 octobre aux compagnies aériennes d'annuler 40% de leur programme de vol à l'aéroport de Paris-Orly, sur la journée de vendredi. Même scénario du côté de l'aéroport de Marseille-Provence où 20% des vols devraient être réduits et 15% à Beauvais.

Le syndicat des contrôleurs aériens USAC Cgt a aussi annoncé le dépôt d'un préavis de grève pour cette journée du vendredi 13 octobre.

santé

Le Syndicat des Médecins Libéraux (SML) a appelé à un «vendredi noir». MG France, le premier syndicat du secteur, a déploré l'échec des récentes négociations avec l'Assurance maladie et continue de pousser en faveur d'une revalorisation du coût de la consultation.

#Grève #13octobre : @MG_France appelle les médecins généralistes à participer en masse





Lire le communiqué de presse https://t.co/vgmw4Cut1b



ou dérouler :



1/6 pic.twitter.com/B4l7USjtLT — MG FRANCE (@MG_France) September 20, 2023

Actuellement fixée à 25 euros, les professionnels de santé souhaiteraient voir la consultation passer à un prix minimal de 30 euros et pouvant atteindre, dans certains cas, 50 euros. Ce vendredi, de nombreux cabinets resteront fermés en protestation notamment de la loi Valletoux, qui prévoit, entre autres, de simplifier l'exercice des «praticiens diplômés hors de l'UE» (PADHUE) et de s'opposer à l'intérim médical dans certains établissements en début de carrière.