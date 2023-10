Météo : vigilance orange pluie-inondation pour l'Hérault et le Gard ce mercredi

La pluie tombe déjà ce mardi 17 octobre dans l’Hérault et le Gard. L'importance des précipitations poussent Météo-France a placé les deux départements en vigilance orange pluie-inondation pour la journée de mercredi.

Soyez très vigilants. Face aux précipitations qui touchent déjà les départements de l’Hérault et du Gard, Météo-France a décidé de les placer en vigilance orange pluie-inondation mercredi 17 octobre.

©MeteoFrance

Si la pluie est prévue tout au long de la journée de mercredi dans les deux départements, des orages sont également prévus par Météo-France dans la soirée et la nuit, dans le nord-ouest du Gard et dans le centre et le nord de l’Hérault.

Trois autres départements en vigilance jaune pluie-inondation

Côté températures, il fera doux dans le Gard et l’Hérault. Avec des températures comprises entre 15° et 20°C dans le premier et 18° et 25°C dans le second.

Météo-France a également décidé de placer trois autres départements du sud de la France en vigilance météorologie jaune pour la pluie et les inondations. Il s’agit de l’Aveyron, de la Lozère et de l’Ardèche.