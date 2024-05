Météo : voici les 14 départements placés en vigilance jaune «pluie-inondation» ce jeudi

Ce jeud 2 mai, Météo-France a placé 14 départements en vigilance jaune pour des risques de pluie et d’inondation.

Le mois de mai est là mais les pluies persistent. Quatorze départements ont ainsi été classés en vigilance jaune par Météo-France, pour «pluie-inondation».

La Creuse, la Corrèze, le Lot, l’Aveyron, le Tarn, la Loire, le Rhône, l’Ain, la Savoie, la Haute-Savoie, l’Isère, la Drôme, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud sont concernés.

Depuis le début de l'épisode pluvieux mercredi matin, Météo-France indique avoir relevé 20 à 40 mm sur un axe allant du Calvados à l'ouest de l'Eure-et-Loir, et même 40 à 55 mm sur le secteur est de l'Orne et Calvados, le sud-ouest de l’Eure et le nord-ouest de l’Eure-et-Loir.

Par ailleurs, l'agence météorologique a également placé plusieurs départements du nord-est de la France en vigilance jaune orages.

Pour ce soir et la nuit prochaine, l’agence prévoit de forts orages qui se déclencheront de la Bourgogne-Franche-Comté, à la Champagne, l’Île-de-France et la Normandie, avant de remonter sur les Hauts-de-France.