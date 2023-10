Météo : voici les 5 régions où il fera le plus froid en France ce mardi

L'automne a enfin décidé de pointer le bout de son nez et les températures vont continuer de baisser en France ce mardi 17 octobre et plus particulièrement dans ces 5 régions.

Il est temps de ressortir pulls et manteaux. Ce mardi 17 octobre risque d'être frisquet pour les habitants de ces 5 régions de métropole.

Grand Est

C'est la région Grand Est qui aura le plus froid ce mardi. Selon Météo-France, les températures seront comprises entre 5°C et 9°C dans la matinée.

L'après-midi sera un peu plus doux mais le thermomètre ne dépassera pas les 18° Celsuis et tombera à 12°C pour les minimales.

Hauts-de-France

Il fera également froid dans les Hauts-de-France. Si les températures seront légèrement plus élevées que dans le Grand-Est dans la matinée, entre 7° et 9°C, l'après-midi restera frais avec des températures comprises entre 13° et 15°C pour les maximales.

Normandie

La Normandie sera la troisième région la plus froide de ce mardi 17 octobre selon Météo-France. Il fera entre 6° et 9°C dans la matinée.

L'après-midi plus doux restera tout même froid avec des températures qui ne dépasseront pas les 19°C pour les maximales et les 13°C pour les minimales.

Ile-de-France

Il fera également froid en Ile-de-France. Il faudra se couvrir dans la matinée avec des températures oscillant entre 7°et 8°C.

L'après-midi il fera plus doux avec jusqu'à 19°C et des minimales de 15°C.

Bretagne

La Bretagne arrive en cinquième position des régions où il fera le plus froid ce mardi mais les températures y sont tout de même plus élevées et ce dès le matin avec un mercure entre 9° et 14°C.

L'après-midi, il fera entre 15° et 19°C en région bretonne.